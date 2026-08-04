Marcha para pedir la imputación del sacerdote que dio misa en la Catedral y está sospechado de abuso sexual

Los padres de niños que denunciaron casos de abuso sexual en un Jardín de Infantes de Carlos Paz convocaron a una marcha este sábado para reclamar la imputación formal del sacerdote Alejandro Nicola, el mismo que fue captado días atrás oficiando misa en la Catedral de Córdoba, luego de ser apartado de la parroquia del centro educativo parroquial.

La movilización tiene por fin exigir mayor celeridad en la investigación judicial. La concentración será a las 17 en el Puente Carena en pleno centro de la villa turística y concluirá en la esquina de 9 de Julio y San Martín, con el pedido de "Imputación formal"

La nueva movilización se realizará mientras la causa judicial continúa avanzando. En las últimas horas se confirmó que la Justicia fijó para el 31 de agosto la realización de las pericias psicológicas e interdisciplinarias al sacerdote Alejandro Nicola, quien permanece vinculado a la investigación con la calidad procesal de sospechoso. Cabe recordar que, si bien la fecha para estos estudios había sido acordada para el viernes pasado, un paro de los empleados judiciales obligó a postergar la fecha.

Las entrevistas se desarrollarán en el edificio de Tribunales II y forman parte de la investigación que lleva adelante la fiscal de Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, por las denuncias de presuntos abusos ocurridos en el Jardín de Infantes Niño Dios, dependiente del Centro Parroquial Margarita A. de Paz.

Hasta el momento, la causa reúne nueve denuncias presentadas por familias de alumnos que asistían al establecimiento. Nicola fue apartado de sus funciones como párroco por decisión de la Arquidiócesis de Córdoba, argumentando "motivos pastorales". También tiene vigente una restricción de acercamiento respecto de los denunciantes, mientras paralelamente avanza un proceso canónico para determinar su situación dentro de la Iglesia.

Sin embargo, días atrás fue captado en un video oficiando misa en la Catedral de Córdoba, lo cual fue repudiado por las familias denunciantes.

Con la convocatoria difundida en redes sociales, las familias volverán a reclamar que la investigación avance hacia una imputación formal del sacerdote, al considerar que los tiempos judiciales resultan excesivos frente a la gravedad de los hechos denunciados.

También piden el apartamiento de las directoras

Mientras continúa la investigación penal, otro grupo de padres de alumnos que aún concurren al Jardín presentó una nota dirigida al representante legal del Centro Parroquial Margarita A. de Paz, al administrador parroquial Pablo Nassif y a las autoridades eclesiásticas.

En el documento solicitaron el apartamiento preventivo de la directora y de la vicedirectora del jardín, al considerar que corresponde revisar el accionar de la conducción del establecimiento desde que surgieron las primeras denuncias.

Los padres sostienen que la gravedad de la situación exige una evaluación integral sobre el cumplimiento de los protocolos de protección de la infancia y cuestionan la respuesta institucional brindada durante los primeros meses en que comenzaron a conocerse los testimonios de las familias.

Además, solicitaron que las autoridades educativas presenten un plan de contingencia para garantizar la seguridad de los alumnos y mantengan una comunicación clara y transparente con toda la comunidad educativa respecto de las decisiones adoptadas.