Los dibujos de los niños que apuntan al sacerdote que dio misa en la Catedral e investigan por abuso

Dos dibujos realizados por niños de entre 3 y 5 años fueron incorporados como prueba en la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Jorgelina Gómez, contra el sacerdote Alejandro Nicola, denunciado por presuntos abusos sexuales contra menores en el jardín de un colegio parroquial de Villa Carlos Paz.

Las familias resolvieron dar a conocer las imágenes luego de que el religioso fuera captado ayudando a oficiar una misa en la Catedral de Córdoba, y el video se viralizó.

La causa reúne actualmente entre ocho y nueve denuncias por hechos que habrían ocurrido cuando Nicola se desempeñaba como cura de la institución educativa. Aunque el sacerdote aún no fue imputado, este viernes debía someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por la Fiscalía, una medida considerada clave para el avance de la investigación. Sin embargo, un paro de los trabajadores judiciales decretado a última hora del jueves obligó a reprogramar los estudios.

Uno de los dibujos que se dieron a conocer pertenece a un niño que hoy cursa primer grado. Según relató su madre, l a imagen fue descubierta hace apenas un mes mientras revisaba un cuaderno escolar del año pasado , donde la consigna de la maestra era completamente distinta.

"Lo dibujó con mucha bronca y mucha impotencia", expresó la mujer, quien explicó que recién después de casi un año su hijo pudo comenzar a contar lo que presuntamente había vivido en la salita de 5 años. La familia relacionó ese dibujo con los episodios de mutismo, llanto constante, miedo, pesadillas y pérdida del control de esfínteres que el pequeño sufrió durante meses sin que pudieran comprender el motivo.

La imagen de una niña y el temor a "desaparecer"

El segundo dibujo fue realizado espontáneamente por una niña que tenía apenas tres años cuando, según denunció su familia, ocurrieron los hechos. Su madre contó que la pequeña le entregó el dibujo y le explicó que la figura oscura representaba "el diablo", que estaba junto a Dios y que, si hablaba, la haría desaparecer. También señaló que en su casa nunca se hablaba de esas figuras en esos términos y que, posteriormente, la niña identificó al sacerdote como la persona a la que hacía referencia. En la ilustración, según describió la madre, la figura oscura aparece con una cruz invertida, mientras que la otra representa a Dios con un corazón.

La mujer sostuvo además que su hija comenzó a manifestar ataques de pánico, temblores, miedo permanente y episodios de incontinencia, secuelas que, aseguró, todavía continúan pese al tratamiento psicológico.

Malestar por la reaparición del sacerdote

La difusión de los dibujos coincidió con la reaparición pública de Nicola durante una misa celebrada el último fin de semana en la Catedral de Córdoba, donde participó junto al párroco Javier Soteras.

La situación provocó un fuerte malestar entre las familias denunciantes. "Mucha bronca e impotencia. Mientras nuestros hijos siguen pasando por psicólogos y pericias, él continúa como si nada", expresó una de las madres. Otra de las denunciantes consideró que verlo nuevamente oficiando una celebración religiosa fue "una demostración de poder e impunidad".

El expediente permanece bajo secreto de sumario y la Fiscalía continúa reuniendo pruebas. Las familias denunciantes sostienen que esperan avances concretos después de más de un año de investigación y remarcan que los dibujos, junto con los relatos de los niños y las pericias psicológicas, forman parte del conjunto de evidencias que hoy analiza la Justicia.