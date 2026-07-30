Realizarán pericias psicológicas al sacerdote que reapareció dando misa y que es investigado por abusos sexuales

Tras viralizarse un video en el que se lo ve asistiendo el oficio en la Catedral de Córdoba, se conoció que este viernes 31, el sacerdote Alejandro Nicola deberá presentarse en Tribunales II para someterse a una serie de pericias psiquiátricas y psicológicas.

La medida fue ordenada por la fiscal Jorgelina Gómez , quien conduce la investigación por las denuncias de presuntos abusos sexuales ocurridos en el Jardín Niño Dios en Villa Carlos Paz.

La resolución judicial dispone que un psiquiatra forense y un psicólogo forense evalúen de manera interdisciplinaria el estado y desarrollo de las facultades mentales del sacerdote, así como su capacidad para comprender el hecho que se investiga durante el último año, según informó el diario La Voz del Interior.

Además, se realizará una segunda pericia psicológica destinada a determinar su estado cognitivo y emocional actual, nivel intelectual, estructura de personalidad, características de su personalidad sexual y la eventual existencia de indicadores de ocultamiento, fabulación o tendencias impulsivas vinculadas al hecho investigado.

El abogado querellante de cuatro de las familias denunciantes, Pablo Piggini , confirmó a Canal 2 de Carlos Paz Televisión que la pericia es, por ahora, la principal medida prevista tras la reanudación de la actividad judicial luego de la feria.

Consultado sobre la ausencia de una imputación formal sobre el sacerdote, el letrado sostuvo que, a criterio de la querella, ya existen elementos suficientes para avanzar.

"Nosotros creemos que hay prueba suficiente como para que sea imputado, pero quien toma las decisiones en este caso es la fiscal", afirmó.

Piggini explicó además que la querella participará de la evaluación mediante un perito de control, quien podrá intervenir durante el desarrollo de la pericia.

Ocho denuncias y nuevas presentaciones

El abogado reveló que, según la información con la que cuentan las familias, la investigación ya no comprende únicamente las cinco denuncias iniciales. "Tengo conocimiento de que son ocho denuncias las realizadas y habría en puerta otras denuncias más", expresó.

También recordó que la querella solicitó diversas medidas probatorias, entre ellas la incorporación de testimonios, registros de cámaras y nuevas entrevistas en Cámara Gesell, aunque aclaró que el expediente continúa bajo secreto de sumario.

La investigación comenzó en mayo de 2025, cuando la madre de una niña presentó la primera denuncia por presuntos abusos ocurridos en el Jardín Niño Dios de Villa Carlos Paz. Con el correr de las semanas se fueron incorporando nuevas presentaciones de familias vinculadas a la institución educativa.