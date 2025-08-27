Investigan un abuso sexual en un jardín de infantes de Guaymallén: padres se manifestaron para pedir justicia

Una denuncia de abuso sexual generó indignación entre los padres del Jardín de Infantes Exclusivo N° 0-076 de Dorrego. Apuntan contra un celador.

Una denuncia de abuso sexual sacudió este miércoles al Jardín de Infantes Exclusivo N° 0-076 de Dorrego, Guaymallén. La presentación judicial apuntó contra un celador, quien habría sido el autor de las vejaciones a un alumno. A raíz de esa situación, padres de los niños que asisten al establecimiento se manifestaron para pedir justicia.

El expediente se inició en horas de la tarde, a raíz de la denuncia que radicaron los padres de un niño que asiste al edificio escolar ubicado en calles Dorrego y Amado Nervo, que fue inaugurado a comienzos de este año.

De acuerdo con la exposición que realizaron los progenitores en una sede judicial, un celador que trabaja para el establecimiento habría sido el autor del abuso, motivo por el cual se le dio inmediata intervención al fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Flavio D'Amore, quien decretó el secreto de sumario en la causa.

En ese sentido, fuentes judiciales explicaron que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso la individualización del sospechoso y también una serie de medidas para avanzar en la instrucción.

Bronca por la denuncia de abuso sexual En paralelo a las labores periciales, un grupo de padres de los alumnos que asisten al jardín de infantes se manifestaron frente para pedir justicia, bajo el lema "los niños no se tocan".