Un bodegón sufrió 10 robos en 10 meses y atraparon al ladrón en la chimenea

La inseguridad volvió a golpear al Bodegón Don Núñez, ubicado en Rafael Núñez al 5500, en la zona norte de Córdoba . En la madrugada del miércoles, el local sufrió su décimo robo en apenas 10 meses desde su apertura, generando indignación en el propietario y vecinos.

El delincuente ingresó tras romper un vidrio y forzar un ventiluz del techo. Aunque la alarma se activó y la Policía respondió rápidamente, el ladrón intentó escapar escondiéndose dentro de la chimenea , aferrado a unos cables y con una mochila con siete botellas de vino que había logrado sustraer. Tras un operativo de más de 10 minutos, fue detenido en el lugar.

Ariel, dueño del bodegón, expresó su bronca e impotencia: “Hace rato vengo diciendo que uno se va a acostar esperando que no suene el teléfono, pero otra vez la Policía me llamó para avisar que había alguien adentro del local”.

Pese a reconocer la rápida intervención policial, agregó: “Nos cuesta llegar a fin de mes, pero al menos esta vez lo atraparon. Igual, te van sacando todas las ganas y la esperanza de que esto cambie”, precisó a Canal El Doce.

La bronca del dueño del bodegón

Lo que más indignó al comerciante fue la actitud del ladrón una vez detenido: “Un poco más se nos reía en la cara. Dijo ‘ah, esta vez perdí, listo’. No solo que te roban y te hacen daño, sino que está esa impotencia. Algo tiene que cambiar”, relató Ariel.

No es la primera vez que el local es blanco de la delincuencia. Los primeros robos fueron en diciembre de 2024, cuando el bodegón tenía apenas dos meses de actividad y ya había sufrido tres hechos delictivos, incluyendo la sustracción de helados dentro del local.

Con diez robos en menos de un año, la situación refleja la preocupación de los comerciantes locales y la necesidad de medidas más efectivas para proteger los negocios de la zona.