Un colectivo chocó contra un hospital en Córdoba y dejó ocho menores heridos

Un colectivo, que transportaba a una mujer descompensada, impactó contra el acceso de ambulancias del Hospital de Urgencias en Córdoba. Los detalles.

El vehículo impactó contra el ingreso del Hospital de Urgencias de Córdoba, ubicado en la calle Catamarca al 400.

Un colectivo impactó contra el alero del acceso de ambulancias del Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. El incidente dejó al menos ocho menores con heridas leves y provocó un amplio despliegue de personal médico y policial la tarde del domingo.

Según la información oficial confirmada por autoridades sanitarias y policiales, el colectivo de la empresa Coniferal transportaba a una mujer descompensada que requería atención médica urgente. El conductor del vehículo intentó ingresar por el acceso exclusivo para ambulancias, maniobra que culminó con el choque contra la estructura del hospital, ubicado en la calle Catamarca al 400.

El impacto provocó daños materiales visibles en la entrada del sector de emergencias y lesiones a varios de los pasajeros que se encontraban dentro del colectivo. Los ocho menores heridos fueron atendidos en el lugar y, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por La Voz, todos presentaban lesiones leves y fueron asistidos de manera prioritaria por los servicios médicos.

colectivo chocó contra un hospital en Córdoba La mujer que viajaba en el colectivo tuvo que ser atendida en el hospital. X El hecho generó una inmediata respuesta de personal sanitario y fuerzas de seguridad. Efectivos de la Policía de Córdoba establecieron un operativo para garantizar la asistencia médica y mantener el orden en el perímetro del hospital, según informó el portal El Doce.tv.

Testigos del hecho relataron que se vivieron momentos de confusión y alarma entre los presentes. Uno de ellos indicó que “hubo mucha confusión y susto, pero actuaron rápido los médicos”, en referencia a la respuesta del equipo de salud que se encontraba de guardia en el centro asistencial.