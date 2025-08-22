Seis meses sin Lian Gael Flores: piden que no se apague su recuerdo

La familia de Lian Gael Flores, el niño desaparecido en Ballesteros Sud, sigue sin respuestas. Reclaman por avances en la causa y piden que no se lo olvide.

Este viernes 22 de agosto se cumplieron seis meses de la desaparición de Lian Gael Flores Soraire, el pequeño de tres años visto por última vez en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. Su familia renovó el pedido de justicia y expresó la profunda angustia por la falta de novedades en la investigación.

En las últimas horas se realizaron nuevos rastrillajes en un cortadero de ladrillos de la zona, con la participación de perros entrenados, aunque sin resultados concretos. Para Elías Flores, papá de Lian, se trató simplemente de una “repasada” de lugares ya revisados.

Seis meses sin Lian Gael Flores En diálogo con Telediario, el padre transmitió su impotencia: “Es imposible que no se sepa nada, que no aparezca un rastro”. Desde el inicio sostiene con firmeza que a su hijo “alguien se lo llevó” y que no está más en el pueblo. Incluso deslizó que, por las características del lugar, podría haber alguien del entorno involucrado.

La esperanza, sin embargo, se mantiene. “Sé que es muy difícil, pero en algún momento confiamos en que mi hijo va a volver”, afirmó. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de información de parte de la justicia: “Nunca nos daban novedades, siempre la misma respuesta: no sabemos nada, no encontramos nada”.

Conmovido, pidió a la sociedad que no lo deje en el olvido: “Mantengan vivo a Lian, que no se pierda su imagen”. Además, recordó que la recompensa de 20 millones de pesos sigue vigente para quienes puedan aportar datos, e instó a comunicarse al 134.