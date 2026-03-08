Murió un hombre tras chocar contra el paredón debajo de un puente en San Martín

El hecho se produjo cerca de las 3 de la madrugada debajo del puente sobre avenida Eva Perón.

El hombre salió despedido del vehículo por la violencia del impacto.

Un hombre de 30 años murió durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un siniestro vial en solitario en el departamento de San Martín. El hecho ocurrió cerca de las 3.06 en la intersección de avenida Eva Perón y el puente de la Ruta 7.

La víctima fatal fue identificado como Santiago Pérez.

Un llamado al 911 fue el que alertó la situación. Advirtieron sobre la presencia de un vehículo accidentado y la posibilidad de que el conductor haya sufrido lesiones graves. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que se trataba de un Renault Clío gris que había impactado contra el paredón del puente.

accidente san martin 2 A raíz de la violencia del choque, el conductor salió despedido del vehículo y quedó tendido en el lugar.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo constató el fallecimiento de la víctima.