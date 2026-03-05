Accidente fatal en Caballito: un hombre murió arrollado por el tren Sarmiento

Un hombre fue encontrado muerto durante la madrugada de este jueves tras ser atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Caballito.

Un hombre murió durante la madrugada de este jueves luego de ser atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Caballito, según informaron fuentes policiales.

Cómo ocurrió el trágico accidente El hecho ocurrió alrededor de las 5:15, cuando una persona alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sobre las vías a la altura de las calles Donato Álvarez y Yerbal. Tras el aviso, efectivos policiales se trasladaron al lugar y se entrevistaron con el maquinista de la formación.

De acuerdo con el testimonio del motorman, el tren detuvo su marcha al observar a la víctima tendida sobre las vías. Poco después arribó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que constató el fallecimiento en el lugar.

Bomberos de la Ciudad realizaron las tareas para retirar el cuerpo, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), que investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.