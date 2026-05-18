Un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por una camioneta en Guaymallén

El motociclista circulaba por Acceso Este cuando fue impactado desde atrás por una camioneta que escapó del lugar tras el choque.

El motociclista quedo herido de gravedad tras el impacto de la camioneta. Imagen ilustrativa.

Un motociclista de 26 años resultó gravemente herido la madrugada del domingo tras protagonizar un accidente vial en Guaymallén. El conductor de una camioneta blanca lo embistió desde atrás sobre Acceso Este y luego escapó sin asistir a la víctima.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2 en la bajada norte de Acceso Este y calle Bonfanti, en Rodeo de la Cruz, donde personal policial acudió tras un llamado que alertaba sobre un siniestro vial entre una motocicleta y una camioneta.

Fue impactado por una camioneta Las primeras actuaciones señalaron que el conductor de una motocicleta Rouser circulaba por la zona cuando fue impactado desde atrás por una camioneta blanca, cuyo conductor abandonó el lugar tras la colisión.

La víctima fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes diagnosticaron politraumatismos graves y dispusieron su traslado al Hospital Central.