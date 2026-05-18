Empezó el juicio por el triple crimen de Barracas: buscan una condena histórica para el único acusado

Dos años después del triple crimen de odio en Barracas, este lunes comenzó el juicio en el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires contra Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el ataque que terminó con la vida de tres mujeres y dejó a una cuarta sobreviviente. El proceso busca determinar su responsabilidad, quien arriesga prisión perpetua .

El trágico episodio ocurrió el 6 de mayo de 2024 en una pensión ubicada en la calle Olavarría al 1600, en el barrio de Barracas. Según la acusación, Barrientos lanzó una bomba tipo Molotov dentro de la habitación que compartían las cuatro víctimas. A raíz del incendio y tras varios días de agonía, fallecieron Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante .

Por su parte, la única sobreviviente del brutal ataque, Sofía Castro Riglos , quien sufrió quemaduras graves y permaneció internada durante un mes, no declarará en el juicio por recomendación médica.

El tribunal ha fijado un cronograma inicial de seis audiencias distribuidas entre los meses de mayo, junio y julio, comenzando este lunes 18 de mayo. El desarrollo del juicio podrá seguirse a través de la transmisión oficial habilitada por el tribunal.

Además, por primera vez en su historia, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) participará en un juicio penal bajo el rol de querellante, lo que les permite acusar y solicitar penas de manera directa. La organización sostiene que el ataque no fue un conflicto aislado, sino un acto disciplinador basado en prejuicios contra la orientación sexual de las víctimas,. Para probar el agravante de odio, la querella presentará testimonios de vecinos que darán cuenta de un contexto previo de hostigamiento y agresiones verbales por parte del acusado,.

La condena que podría recibir Barrientos

El sindicado en esta causa está acusado por el delito de triple homicidio agravado por odio de género, orientación sexual, alevosía y ensañamiento, además de tentativa de homicidio contra la sobreviviente. Debido a la gravedad de las calificaciones, se espera que la justicia dicte una pena de prisión perpetua.