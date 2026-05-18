De película: dos ladrones desmantelaron un kiosco de Miramar montados a caballo

Este fin de semana, ocurrió un hecho insólito en el centro de la localidad bonaerense de Miramar , cuando dos ladrones entraron a robar a un kiosco montados a caballo . El suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio.

De acuerdo con lo trascendido, el hecho ocurrió el fin de semana en la esquina de 21 y 36, que es la continuidad de la peatonal de Miramar .

En las imágenes, que comenzaron a circular el domingo en las redes sociales, se puede ver cómo los delincuentes llegaron, montados a caballo, al negocio. Allí, prendieron la luz para seleccionar mejor los productos que se robarían.

Como si fuera poco, los ladrones se mostraron sumamente tranquilos, sin apuros, en la escena. Este hecho desató la furia entre los habitantes de la zona, debido a la falta de efectivos presentes para preservar la seguridad de la comunidad.

Pero lo que más llamó la atención de todo el mundo fue el hecho de que los delincuentes accedieran al negocio y se escaparan montados a caballo. Asimismo, los vecinos cuestionaron que aún no se identificó a los responsables, pese a que en las grabaciones se puede ver claramente todo lo sucedido.

En las redes sociales, los vecinos aseguraron que uno de los autores podría haber protagonizado otro robo en la zona. “Saben quién es y sigue afanando. Miramar, tierra de nadie”, escribió.