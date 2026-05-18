Dudas en el Naranjal: el dato clave que la Justicia quiere recrear antes del juicio por la desaparición de Loan

A menos de un mes del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó una medida de prueba contundente: una inspección en el paraje Algarrobal.

El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que conmovió al país tras desaparecer en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, entra en su etapa de definiciones. El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la realización de una inspección ocular directa en las zonas rurales vinculadas al expediente antes del comienzo del debate, fijado para el 16 de junio.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de que todas las partes involucradas tomen contacto de primera mano con el territorio donde ocurrieron los hechos.

Los puntos clave que recorrerá la Justicia en Corrientes La fiscal Tamara Pourcel explicó la relevancia de este procedimiento y señaló que las distancias y los tiempos reales no siempre se pueden dimensionar de forma correcta únicamente a través de mapas, fotografías o declaraciones testimoniales escritas.

“Lo que queremos con esto es conocer todas las distancias, conocer los lugares y tener esa percepción y esa observación de manera directa, ya que nosotros no estuvimos durante la investigación”, subrayó Pourcel en diálogo con TN.

Los primeros días de búsqueda de Loan Foto: gentileza Archivo