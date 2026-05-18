Dudas en el Naranjal: el dato clave que la Justicia quiere recrear antes del juicio por la desaparición de Loan
A menos de un mes del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó una medida de prueba contundente: una inspección en el paraje Algarrobal.
El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que conmovió al país tras desaparecer en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, entra en su etapa de definiciones. El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la realización de una inspección ocular directa en las zonas rurales vinculadas al expediente antes del comienzo del debate, fijado para el 16 de junio.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de que todas las partes involucradas tomen contacto de primera mano con el territorio donde ocurrieron los hechos.
Los puntos clave que recorrerá la Justicia en Corrientes
La fiscal Tamara Pourcel explicó la relevancia de este procedimiento y señaló que las distancias y los tiempos reales no siempre se pueden dimensionar de forma correcta únicamente a través de mapas, fotografías o declaraciones testimoniales escritas.
“Lo que queremos con esto es conocer todas las distancias, conocer los lugares y tener esa percepción y esa observación de manera directa, ya que nosotros no estuvimos durante la investigación”, subrayó Pourcel en diálogo con TN.
El itinerario judicial de la inspección civil y forense incluirá los siguientes puntos críticos:
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La casa de la abuela Catalina: El lugar donde se realizó el último almuerzo familiar.
El Naranjal: El sector exacto del paraje Algarrobal donde Loan fue visto por última vez.
El sitio del hallazgo del botín: La zona donde se encontró el calzado del menor durante los primeros rastrillajes.
El hotel “Despertar del Iberá”: El establecimiento donde, según la acusación, operó un grupo que simuló pertenecer a la Fundación Dupuy para desviar la causa.
En total, la comitiva estará integrada por los tres jueces del tribunal, cinco fiscales auxiliares, defensores oficiales y trece testigos convocados que colaborarán para contextualizar e identificar los hechos sobre el terreno.
La hipótesis de la fiscalía: sustracción y entorpecimiento
Al ser consultada sobre la teoría del caso que presentará el Ministerio Público en el juicio oral, la fiscal Pourcel fue tajante respecto a la línea de investigación principal.
La fiscalía sostiene que Loan fue sustraído del cuidado de su padre el 13 de junio de 2024, puntualmente alrededor de las 13:52, momento exacto en el que se pierde su rastro mientras caminaba en dirección al naranjal.
Por otro lado, la acusación buscará demostrar la culpabilidad de diez personas imputadas por el entorpecimiento de la investigación, quienes se hicieron pasar por integrantes de la Fundación Dupuy con el único fin de dilatar y entorpecer los rastrillajes y las primeras pesquisas de la justicia.