Escándalo en Malargüe: dos imputadas por falsificar documentos y una exfuncionaria en la mira

A casi tres años de que estallara el escándalo por presunta corrupción en torno al programa Enlace (Entrenamiento Laboral Certificado) en Malargüe , la Justicia avanzó en la causa e imputó a dos mujeres que estarían vinculadas a un integrante del staff de la Oficina de Empleo de dicha comuna, por entonces conducida por el radical Juan Manuel Ojeda.

Según consta en el expediente judicial, las imputadas están señaladas por haber adulterado los certificados escolares que presentaron para poder aplicar al programa. En consecuencia, las mujeres habrían incurrido en el delito de uso de documento público falso en concurso real con el delito de estafa genérica en grado de tentativa, ilícito contemplado en el Código Penal.

Tras la imputación, desde el Ministerio Público Fiscal le informaron a MDZ que de momento aguardan una respuesta por parte de la Dirección General de Escuelas (DGE) para corroborar la autenticidad de dichos certificados.

Pese a este movimiento en el expediente, el avance de la Justicia no se detendría y ya hay una nueva apuntada: Paola Mercado. Dicho nombre no es uno más dentro de la estructura municipal, ya que se trata de quien estuviera al frente de la Oficina de Empleo entre 2019 y 2023, durante la gestión de Ojeda.

En ese contexto, hay que resaltar la Dirección General de Empleo y Capacitación era la encargada de vincular a las empresas adheridas al programa y que buscan un determinado perfil laboral con las personas inscriptas para acceder al entrenamiento. Así, en esa época, Mercado estuvo a cargo del programa Enlace en Malargüe , por lo que todo lo vinculado a la iniciativa en ese periodo de tiempo estaba bajo su órbita.

El expediente en el que en breve quedaría implicada la exfuncionaria se tramita en la oficina de la Fiscalía N°1 de San Rafael.

El escándalo en torno al programa Enlace

El conflicto estalló en el año 2023, cuando fueron denunciadas irregularidades y posibles hechos de corrupción en Malargüe por hechos vinculados al programa Enlace. Entre los delitos denunciados se encuentra el de adulteración de certificados escolares y falsificación de firmas.

Además, también se señaló que existían comercios fantasmas que aplicaron al programa, lo que derivó en que se pusiera en tela de juicio el destino de los fondos de la iniciativa.

Cabe recordar que este escándalo se dio prácticamente en paralelo a un hecho que se produjo a nivel provincial con otro programa similar, Enlazados. En dicho conflicto, el Gobierno denunció en 2024 que existía un fraude por más de $26 millones. En aquella ocasión, los implicados fueron dos exempleados públicos, que habrían manipulado el sistema para quedarse con dicha suma.

Qué es el programa Enlace

Enlace es una iniciativa provincial impulsada en 2020 durante el gobierno de Rodolfo Suárez y que continúa vigente en la actualidad, bajo el financiamiento del Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo. El objetivo del programa es sostener el empleo registrado y mejorar la inserción laboral en Mendoza.

Según detalla el Gobierno, la iniciativa está orientada a mendocinos de entre 18 y 55 años que se encuentren desocupados, cuenten con estudios secundarios completos y no perciban seguro de desempleo ni participen de programas nacionales similares.

Durante el proceso, los postulantes realizan prácticas en empresas previamente adheridas al programa, mientras reciben una asignación económica que, en gran parte, es financiada por el Estado provincial. Los entrenamientos tienen una duración inicial de cuatro meses, con posibilidad de extenderse por otros tres. Durante ese periodo, las prácticas contemplan una carga horaria de hasta 20 horas semanales.

Cabe destacar que en la logística de Enlace los municipios tienen un rol clave: a través de un convenio firmado, es quien realiza las inscripciones, por lo que las empresas deben conectarse con la municipalidad donde residen para realizar el proceso de inscripción. Del programa pueden participar pymes, comercios, cooperativas, grandes empresas y monotributistas que requieran incorporar personal y capacitarlo en tareas específicas.