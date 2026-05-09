El documental sobre OVNIs y petroglifos milenarios en una zona "muy misteriosa" de Malargüe

Ángel Flores, periodista, investigador y escritor integrante del Proyecto IAAC (Investigadores de Anomalías Aéreas de Cuyo), confirmó que el grupo realizará este fin de semana un documental en Malargüe, centrado en el sitio arqueológico de Agua Botada y zonas aledañas, donde existen petroglifos con más de 3.000 años de antigüedad.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio , Flores explicó que el equipo partirá hacia el sur provincial junto al “grupo de investigadores del fenómeno OVNI, Proyecto IAAC”, para realizar “un documental sobre una zona muy, pero muy misteriosa, digamos así, que es Agua Botada, en Malargüe”.

Según detalló, en el lugar “hay petroglifos de casi 3.000 años” y el objetivo será “tratar de establecer si estos son señales de los cielos que han visto estas culturas ancestrales”. Además, indicó que trabajarán “junto con un equipo de producción a cargo de Alejandro Asalgado y Carlos Canale”.

Flores señaló que las filmaciones se desarrollarán durante todo el fin de semana y recordó que el grupo ya realizó documentales e investigaciones en distintos puntos del país y de Mendoza, como Villavicencio y Uspallata.

“Estamos grabando también ocho programas específicamente para una señal internacional con toda esta temática, el misterio de los OVNIs, y esta zona caliente aquí en la provincia de Mendoza, específicamente porque hay muchas denuncias, testimonios y mucho misterio para poder investigar”, afirmó.

El investigador sostuvo que el equipo intenta trabajar desde un enfoque serio y cercano a la ciencia. “Este grupo interdisciplinario de investigadores trata en lo posible de establecer pautas de investigación tratándose de aferrarlo más cercanamente a la ciencia”, expresó.

En ese sentido, remarcó que “a partir de los testimonios” y de “los registros” obtenidos sobre “luces anómalas”, pueden “sugerir que estos fenómenos son extraños o que no tienen explicación al menos”. Sin embargo, aclaró: “Hasta ahí podemos llegar. Ahora, hay que seguir investigando”.

El impulso al turismo ufológico en Malargüe

Durante la entrevista, Flores también destacó el crecimiento del turismo vinculado a los fenómenos OVNI y puso como ejemplo a Córdoba, donde “se ha desarrollado el turismo ufológico de una forma exponencial”.

“Hay muchísima gente que va por este turismo”, aseguró, y agregó que en Mendoza “el intendente ha empezado a tener este proyecto, este programa para hacer rutas ufológicas”.

Sobre la zona de Malargüe, insistió en que “son interminables los testimonios de avistamientos” y consideró que se trata de un fenómeno de interés tanto para investigadores como para visitantes. “Es muy interesante también para que la gente pueda ir, ver, captar y registrar estos fenómenos anómalos”, afirmó.

Finalmente, indicó que el material audiovisual será difundido “en todas las redes sociales” del grupo y también por la municipalidad. Además, adelantó que “otras productoras muy importantes a nivel nacional e internacional” replicarán el contenido en distintas plataformas.