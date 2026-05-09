Las ingenierías del futuro ganan terreno en Argentina

Con el inicio de un nuevo ciclo lectivo, una tendencia se consolida en el mapa universitario de Argentina : cada vez más estudiantes eligen las "ingenierías del futuro " de la Universidad de San Andrés (UdeSA). Lo que nació hace cinco años como una apuesta disruptiva es hoy un fenómeno de demanda que ya reúne a cientos de alumnos.

El aumento del 22% de inscriptos respecto al año pasado confirma el creciente interés por sus tres propuestas pioneras: Ingeniería en Inteligencia Artificial , en Biotecnología y en Tecnologías Sustentables que, junto a la tradicional Ingeniería industrial, son las carreras con mayor proyección en el mercado global, diseñadas para resolver los grandes desafíos del siglo XXI. Hacía falta una manera distinta de enseñar y aprender ingeniería en el país: programas de vanguardia con fundamentos científicos sólidos y profesores apasionados por el conocimiento, pero también con un fuerte compromiso con la aplicación y el impacto en el mundo real.

La primera en lanzarse fue Ingeniería en Inteligencia Artificial , en 2020, una propuesta académica inédita en Argentina y en América Latina. A esta apuesta inicial se sumaron luego Ingeniería en Biotecnología y Ingeniería en Tecnologías Sustentables, ampliando el campo educativo hacia las grandes fronteras del saber moderno: el avance de los sistemas inteligentes y la revolución algorítmica, la transformación de las ciencias de la vida, y la necesidad de repensar el desarrollo en clave tecnológica y ambiental. Recientemente se acaba de sumar al portfolio, Ingeniería Industrial, una carrera tradicional pero pensada para diseñar, optimizar y transformar procesos productivos y organizacionales, impulsando la innovación y la eficiencia en un entorno cada vez más digital y automatizado.

En apenas cinco años, el proyecto se consolidó con rapidez y escala: el Departamento de Ingeniería de UdeSA reúne hoy a más de 600 estudiantes entre sus programas de grado y posgrado, incorporó investigadores de trayectoria internacional, puso en marcha el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica y sumó nuevas instancias de formación avanzada, como la Maestría en Inteligencia Artificial —la primera de su tipo en la Argentina— y el Doctorado en Ciencias Aplicadas.

Ingeniería en Inteligencia Artificial: el punto de partida

Cuando UdeSA decidió crear su Departamento de Ingeniería, eligió comenzar por un campo que entonces todavía no ocupaba el centro del debate público: la IA. ChatGPT ni siquiera existía cuando la primera Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Argentina y de América Latina mostraba un camino nuevo, anticipando el rumbo de lo que vendría. En cierto modo, hizo escuela: hoy cerca de diez universidades ofrecen la carrera. Quisimos empezar con algo hard-core, que estableciera nuestras credenciales científicas y tecnológicas: una carrera ligada al software, a la informática y a las ciencias de la computación que, asimismo, fuera clave para el desarrollo del presente y del futuro. En ese proceso, el equipo llegó a una conclusión crucial: la IA no era un buzz pasajero sino una nueva disciplina emergente de la ingeniería, con su propia lógica, herramientas y metodología.

IA98 Una nueva disciplina emergente de la ingeniería, con su propia lógica, herramientas y metodología. Archivo.

El programa se diseñó con una base exigente de matemática y computación, pero también con un enfoque que busca formar talentos capaces de crear soluciones nuevas y no solo aplicar modelos existentes. Todo problema es una oportunidad. Cuanto más grande el problema, más grande la oportunidad. Además del alza en las inscripciones, los resultados ya empiezan a verse en las primeras camadas: estudiantes contratados por grandes empresas tecnológicas antes de graduarse; perfiles que combinan IA con otras áreas clave —como la medicina—; jóvenes que ganan concursos tech de alto calibre o reciben ofertas laborales desde el extranjero.

Biotecnología y Tecnologías Sustentables

Las nuevas fronteras del conocimiento. Tras el lanzamiento de Inteligencia rAtificial, la expansión del Departamento de Ingeniería avanzó hacia otros dos territorios decisivos y, en 2025, presentó Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería en Tecnologías Sustentables, diseñadas para formar profesionales capaces de intervenir en problemas que van desde el desarrollo de nuevos materiales, hasta la gestión ambiental y energética.

Ingeniería en Biotecnología

Esta carrera tiene un enfoque único: combinar investigación científica rigurosa con capacidades para la implementación industrial, algo infrecuente en un país donde se suele hacer hincapié casi exclusivamente en los aspectos científicos, dejando de lado las cuestiones prácticas e industriales. En paralelo, Ingeniería en Tecnologías Sustentables —la propuesta más vanguardista del Departamento, inédita a nivel nacional— apunta a otro de los principales desafíos del XXI: crear respuestas tecnológicas ante la crisis ambiental y energética. Esta propuesta está motivada por valores, es un compromiso con el futuro, hacerse cargo de un problema grave que tiene la Humanidad o, mejor dicho, decidir ser parte de la solución a ese problema. Sin duda, estas currículas han tocado una fibra en las nuevas generaciones: para el nuevo ciclo lectivo, la inscripción de IA creció 10%, de Biotecnología 35% y de Tecnologías Sustentables 38%.

INGENIERIA DEL FUTUTO Combinar investigación científica rigurosa con capacidades para la implementación industrial. Archivo.

Dinamizar el ecosistema universitario argentino

A diferencia del modelo clásico de formación en ingenierías —más rígido y compartimentado—, las carreras de UdeSA se apoyan en una lógica dinámica e interdisciplinaria. Estudiantes que combinan programación con biología, ciencia de datos con ciencias sociales forman parte de un ecosistema académico que entiende que los problemas complejos del presente exigen integrar saberes diversos, abordarlos desde múltiples perspectivas.

* Roberto Bunge, director del Departamento de Ingeniería de la Universidad de San Andrés.