La OMS puso el foco en las enfermedades renales silenciosas

La nueva hoja informativa busca visibilizar una enfermedad que avanza sin síntomas claros y afecta a millones de personas en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó una nueva hoja informativa sobre enfermedades renales, marcando un hito al ubicar esta problemática en el centro de la agenda sanitaria mundial. La iniciativa constituye una señal clara de que se trata de un desafío creciente, muchas veces silencioso, que requiere mayor visibilidad, prevención y acción coordinada.

El documento reúne información clave sobre los distintos tipos de enfermedades renales, sus síntomas, frecuentemente tardíos o poco específicos, las opciones de tratamiento disponibles y las estrategias que la OMS impulsa a nivel global para su abordaje. Actualmente, millones de personas en todo el mundo viven con enfermedad renal, que suele avanzar sin manifestaciones evidentes hasta etapas avanzadas. En este contexto, la detección temprana y el acceso a la información resultan fundamentales para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

renal Millones de personas en todo el mundo viven con enfermedad renal. Archivo0

Millones de personas viven con enfermedades renales Desde la Sociedad Argentina de Nefrología celebramos la publicación de esta hoja informativa, que contribuye a jerarquizar la salud renal a nivel global y a fortalecer las estrategias de concientización y prevención. En Argentina, se estima que alrededor del 10% de la población adulta padece algún grado de enfermedad renal crónica, muchas veces sin saberlo, lo que refuerza la necesidad de promover el diagnóstico oportuno.

La decisión de la OMS de poner el foco en las enfermedades renales es un paso fundamental. Estamos frente a una condición que crece de manera sostenida y que, en muchos casos, se detecta tarde. Visibilizarla es el primer paso para cambiar esta realidad. Desde la Sociedad Argentina de Nefrología trabajamos para que la detección precoz y el acceso a la información sean una prioridad en la agenda sanitaria. Cuando la OMS habla, el mundo escucha. Y esta vez, el mensaje es claro: la salud renal necesita más atención, más conciencia y acción urgente.