El Gobierno ratificó su postura y volvió a cuestionar a la OMS en medio de los casos de hantavirus

El Gobierno nacional reafirmó este jueves su posición respecto a la política sanitaria internacional y aseguró que la Argentina mantiene cooperación técnica con otros países y organismos regionales “sin resignar soberanía”, en medio de nuevas tensiones con la Organización Mundial de la Salud ( OMS ).

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud sostuvo que el país “tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población”, y remarcó que no necesita formar parte de la OMS para coordinar acciones sanitarias con otros Estados.

El pronunciamiento surgió luego de los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, situación ante la cual las autoridades nacionales mantienen activo un monitoreo epidemiológico preventivo junto con jurisdicciones provinciales y organismos regionales.

Según indicó la cartera sanitaria en un comunicado que difundió en sus redes oficiales, actualmente se sostiene el intercambio de información con distintos países y se trabaja en la reconstrucción del recorrido de los primeros contagios detectados. Hasta el momento, afirmaron, no se identificaron casos asociados dentro del territorio argentino.

“El vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional continúa activo, pero eso no implica subordinación política”, señalaron desde el Gobierno.

En el mismo comunicado, la administración nacional cuestionó nuevamente el rol de la OMS y acusó al organismo de “anteponer la política a la evidencia” al utilizar un episodio sanitario extraordinario “para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/2052469490097746417?s=20&partner=&hide_thread=false ARGENTINA SOSTIENE LA COOPERACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL SIN RESIGNAR SOBERANÍA



La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población. Por eso sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo… — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) May 7, 2026

“La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias”, remarcaron desde el Ejecutivo, que en los últimos meses profundizó sus críticas hacia organismos multilaterales vinculados a salud pública.

Además, el texto oficial apuntó contra las políticas impulsadas durante la pandemia y sostuvo que los organismos internacionales “respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores”.

La postura del Gobierno vuelve a dejar en evidencia la decisión de mantener cooperación técnica puntual en materia epidemiológica y sanitaria, aunque preservando autonomía política en la toma de decisiones nacionales.