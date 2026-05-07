Por qué el Gobierno disuelve un histórico organismo y reforma el sistema de créditos productivos

El gobernador Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley para disolver y liquidar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento , el organismo financiero del Gobierno provincial encargado de otorgar créditos a tasas bajas para apoyar al sector productivo. El mandatario pondrá fin a la entidad creada hace más de 30 años y lanzará dos nuevas herramientas apuntadas al financiamiento de productores, pymes y emprendedores.

La medida había sido anunciada por Cornejo durante su discurso del 1º de mayo ante la Asamblea Legislativa y este jueves ingresó a la Legislatura. La elaboración de la propuesta estuvo a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, quien este jueves dio detalles del plan del Gobierno para cerrar el Fondo y lanzar un nuevo esquema de financiamiento productivo.

“Estamos modificando las herramientas a través de las cuales la provincia promueve el acceso del sector productivo al financiamiento. Se disuelve el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y se apunta a concentrar en dos herramientas específicas, el financiamiento del sector productivo. Una de las iniciativas es el subsidio de tasa y la otra el fortalecimiento del sistema de garantías”, explicó el funcionario provincial.

Indicó que el proyecto diseña la manera en la que se va a disolver el Fondo para la Transformación , porque es una estructura que lleva más de tres décadas vigente en la provincia y fue diseñado con otro volumen al que posee actualmente.

El Fondo para la Transformación y el Crecimiento nació en 1993 a partir de un importante desembolso que recibió Mendoza en concepto de regalías petrolíferas mal liquidadas y puso en marcha un esquema de créditos blandos para emprendedores y principalmente apuntados a los sectores productivos.

Fin para el Fondo de la Transformación y el Crecimiento

El ministro Fayad explicó que el Gobierno decidió disolver el Fondo y dejar de financiar de manera directa al sector productivo descansando en el sistema financiero, e impulsándolo con nuevas herramientas, como el subsidio de tasa y el refuerzo del sistema de garantías.

“El Fondo es una estructura que fue creada con un tamaño que a valor de hoy es equivalente a unos mil millones de dólares. Esa estructura hoy es mucho más pequeña, el capital del Fondo es casi nulo”, advirtió el ministro de Hacienda.

Frente a esta falta de stock con la cual el Fondo realizaba los préstamos y que el sistema financiero está empezando a ofrecer créditos, el Gobierno provincial está convencido de que es mucho más efectivo aportar al financiamiento vía subsidio de tasa.

De hecho, esta es una práctica que ya se está llevando adelanto, ya que el Fondo tiene más de 40 mil millones de pesos en créditos subsidiados. Y por otro lado, el nuevo plan apunta al fortalecimiento del sistema de garantías, que es lo que le permite a las pymes acceder al sistema financiero.

Asamblea Legislativa Alfredo Cornejo (23) El gobernador Alfredo Cornejo anunció la medida durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. Alf Ponce/MDZ

La intención del Ejecutivo provincial es sumar estas herramientas a otros incentivos como la exención del cobro de sellado cuando un banco otorga un préstamo para inversión productiva o la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos para el sistema financiero.

“Con eso creemos y sabemos que el financiamiento va a crecer. Ocurrió en 2024, cuando Mendoza fue una de las provincias en las que más creció el crédito. En 2025 fue un año particular porque tuvo mucha volatilidad y el crédito se mantuvo estancado, pero hay indicios de que en 2026, y en adelante, va a haber financiamiento”, manifestó Fayad.

El titular del Ministerio de Hacienda remarcó que esta herramienta “va a ser muy útil” y aseguró que “va a ser mucho más eficiente utilizar los fondos que tiene la provincia para subsidiar tasa que para dar crédito de manera directa”.

El detalle de la liquidación

En cuanto a la redacción del proyecto, un segmento apunta a la eficiencia administrativa, para desarmar una estructura que fue creada para manejar otro volumen de recursos y otras herramientas. Por otro lado, incentiva todo lo que es el crédito al sector productivo.

La iniciativa establece que en caso de existir deudas u obligaciones pendientes, el Ministerio de Hacienda, que se encargará de la liquidación, contará con todos los recursos y autorizaciones necesarios hasta que las deudas y obligaciones pendientes queden plenamente canceladas. Asimismo, podrá suscribir convenios para transferir los bienes como así también la gestión de los créditos y débitos

La Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento seguirá funcionando en liquidación con la personalidad jurídica pertinente a la fecha de la sanción de la ley. Pero una vez producida la supresión y finalizada la liquidación, la Administradora quedará extinguida como persona jurídica.

Por otro lado, el proyecto dispone la transferencia de las acciones que el Fondo posee en Mendoza Fiduciaria S.A. al Gobierno de la Provincia de Mendoza, para que sean administradas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Mientras que en todos aquellos Fideicomisos en que la Adminsitración del Fondo haya sido designada como fiduciaria mediante Ley, quedará sustituida por Mendoza Fiduciaria S.A.