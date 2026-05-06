Cuánto pagará el Gobierno a los desempleados en mayo y cuándo se va a activar esta ayuda

Mayo comenzó con el calendario de pagos ya definido para las distintas prestaciones que paga el Gobierno a través de Anses . Entre ellas aparece la Prestación por Desempleo , una ayuda destinada a trabajadores que quedaron sin empleo y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

El beneficio no funciona como un bono general para todas las personas desempleadas, sino como una prestación específica para quienes perdieron un trabajo registrado. El monto depende de los ingresos previos y de los aportes realizados antes de la finalización de la relación laboral.

En mayo, la Prestación por Desempleo tendrá un piso de $181.500 y un tope máximo de $363.000. Esto significa que no todos los beneficiarios cobrarán la cifra más alta, ya que Anses calcula el pago según la situación laboral anterior de cada persona .

La prestación está dirigida a trabajadores permanentes, eventuales, de temporada y de la construcción. En el caso de los trabajadores permanentes, se exige haber tenido al menos seis meses de aportes registrados dentro de los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.

Para los trabajadores de la construcción, el requisito es contar con un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años. En tanto, los trabajadores eventuales o de temporada deben haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años, pero más de 90 días durante el último año.

El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo es gratuito y puede hacerse de manera presencial, con turno previo, o mediante la Atención Virtual de Anses. Para iniciar la solicitud se debe presentar el DNI y la documentación que acredite la situación de desempleo, como un telegrama de despido, una carta documento o el acta de quiebra del empleador.

Un punto importante es el plazo para pedir el beneficio. La solicitud debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles desde el despido. Si la persona supera ese período, Anses descuenta un día de cobro por cada día hábil de demora.

Cuándo paga Anses la Prestación por Desempleo en mayo

El calendario de la Prestación por Desempleo Plan 1 correspondiente a mayo comenzará el jueves 22 y se organizará según la terminación del DNI. Los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el 22 de mayo, mientras que los terminados en 2 y 3 lo harán el 26 de mayo.

Luego será el turno de los DNI finalizados en 4 y 5, que cobrarán el 27 de mayo. Los documentos terminados en 6 y 7 tendrán fecha de pago el 28 de mayo, y el calendario cerrará el 29 de mayo con los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 8 y 9.

Además, el Desempleo Plan 2 correspondiente al período abril se pagará para todas las terminaciones de DNI entre el 30 de abril y el 12 de mayo. De esta manera, el Gobierno mantiene durante mayo el esquema de asistencia para personas que quedaron fuera del mercado laboral formal.