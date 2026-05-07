Hantavirus: cómo evitar los contagios y qué recomendaciones tener en cuenta

El reciente caso de los contagiados por hantavirus en un crucero que estuvo en Tierra del Fuego, Argentina, está preocupando a las autoridades a nivel nacional y mundial. Qué es el hantavirus, cómo se contagia entre seres humanos, sus síntomas y las recomendaciones que hay que si o si tener en cuenta.

La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente producida por un virus y la transmisión al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus, mientras que estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excrementos.

Según un informe de Ministerio de Salud, actualmente, la principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados, mientras que la transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores.

Se trata de áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, también en los peri-domicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas o, en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores. A su vez, existe evidencia de transmisión persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos.

Contacto directo de excreciones con mucosas (conjuntival, nasal o bucal).

Mordedura de roedores infectados.

¿Cuáles son sus síntomas?

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse desde un cuadro leve con fiebre inespecífica, hasta una forma grave con insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cg7prkzd0nvo Hantavirus. Getty Images

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un estado gripal e incluyen: fiebre superior a 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin compromiso de las vías respiratorias superiores. La detección y atención temprana son fundamentales para mejorar el pronóstico, mientras que, las formas clínicas de presentación pueden clasificarse en:

Forma febril indiferenciada.

Formas con compromiso abdominal, renal, hemorrágico o neurológico.

Síndrome cardiopulmonar (SCPH).

Medidas de prevención para la población

Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones (orina, saliva, heces).

Si se encuentra un roedor vivo en el domicilio o peridomicilio: usar trampas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo).

Si se encuentra un roedor muerto, rociarlo con una solución de hipoclorito de sodio (lavandina) junto con todos los objetos o superficies que hayan podido estar en contacto con él. Dejar actuar durante al menos 30 minutos. Luego, recogerlo utilizando guantes y desecharlo de forma segura: enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o incinerarlo.

Las recomendaciones a tener en cuenta

Control del ingreso y anidación de roedores en las viviendas

Impedir el ingreso de roedores a las viviendas y evitar que hagan nidos.

Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías

Ubicar huertas, pilas de leña u otros materiales a 30 cm del suelo y a más de 30 metros de la vivienda.

Cortar el pasto y eliminar malezas en un radio mínimo de 30 metros alrededor del domicilio.

Limpieza y desinfección de los espacios

Realizar la limpieza de pisos, paredes, puertas, muebles y alacenas utilizando una parte de hipoclorito de sodio (lavandina) por nueve partes de agua. Dejar actuar al menos 30 minutos y luego enjuagar.

Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo contaminado, roedores o excretas de estos. Llegado el caso, realizar la limpieza adecuada previamente.

Cubrirse con un barbijo N95.

Ventilar por al menos 30 minutos antes de ingresar a viviendas, galpones, depósitos o refugios ubicados en zonas rurales o silvestres, especialmente si han estado cerrados por períodos prolongados. Usar siempre barbijo N95 al ingresar a estos espacios.

En caso de vehículos en desuso por varios días, ventilar el habitáculo antes de ingresar y utilizar el ventilador del vehículo con las ventanas bajas o puertas abiertas por un periodo prudencial para eliminar el polvo o aire que ingrese desde el motor donde puedan haber anidado roedores.