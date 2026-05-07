La OMS confirmó cinco casos de hantavirus y advirtió que podrían detectarse más contagios

Luego del brote de hantavirus en el cruceo que zarpó desde el puerto de Ushuaia con dirección a Cabo Verde, la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) anunció este jueves que es muy probable que se registren más casos de hantavirus en las próximas semanas.

A su vez, la OMS reafirmó que esta es la razón por la que deben existir regulaciones sanitarias internacionales, y confirmó que existen nueve casos sospechosos.

"Si bien se trata de un incidente grave, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es bajo", estableció Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la organización.

A su vez, Tedros realizó un pedido tanto a la Argentina como a los Estados Unidos para que revean su postura de salida del organismo, la cual se hizo efectiva el 17 de marzo por parte del canciller argentino Pablo Quirno el 17 de marzo.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, sostuvo el director general de la OMS en la conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, Tedros estableció que la Argentina mandará 2500 pruebas de diagnóstico del hantavirus a laboratorios de cinco países luego del brote que surgió en el crucero MV Hondius que partió desde Tierra del Fuego.

La salida de la Argentina de la OMS

El canciller Quirno había expresado en el posteo de marzo de este año que "hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”.

En aquel comunicado, recordó que el gobierno argentino había comunicado la decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas el 17 de marzo de 2025.

“De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”, agregó.