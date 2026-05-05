Alerta: la OMS confirmó que ya son 7 los casos de hantavirus en el crucero

El brote de hantavirus en el crucero que navegaba frente a Cabo Verde sigue encendiendo las alertas sanitarias internacionales. Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que ya son siete los casos detectados, con tres muertes vinculadas al viaje.

La OMS se pronunció por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

Según el último parte oficial, hay dos casos confirmados y cinco sospechosos entre pasajeros y tripulantes. Del total, tres personas murieron, una permanece en estado crítico y otras tres presentan síntomas leves.

Además, las autoridades iniciaron el rastreo de contactos de un vuelo en el que viajó uno de los pasajeros infectados, lo que amplía el seguimiento más allá del barco.

El brote está vinculado al buque MV Hondius, de bandera holandesa, que transporta a 147 personas entre pasajeros y tripulación de 23 países.

Entre los casos más graves, un pasajero británico permanece internado en terapia intensiva en Johannesburgo con diagnóstico confirmado. También dio positivo una mujer neerlandesa que murió tras desembarcar en la isla de Santa Elena, adonde había llegado con el cuerpo de su esposo, fallecido previamente a bordo.

Otros tres casos sospechosos continúan en el barco con síntomas leves, mientras que aún no se determinó la causa de muerte de un pasajero alemán que falleció el 2 de mayo.

Restricciones y evacuaciones en análisis

Por el momento, no se permitirá el desembarco general en Cabo Verde. Solo podrán bajar quienes necesiten evacuación médica urgente.

La empresa operadora, Oceanwide Expeditions, evalúa trasladar el barco hacia las Islas Canarias para realizar controles más amplios, aunque el plan todavía no está confirmado.

Además, se analiza una evacuación médica especial para tripulantes afectados, con posible uso de aviones equipados para traslados sanitarios.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que se transmite principalmente por contacto con fluidos o excrementos de roedores infectados. En sus formas más graves puede derivar en un síndrome pulmonar que avanza rápidamente y provoca insuficiencia respiratoria.

Los síntomas detectados en este brote van desde fiebre y malestar gastrointestinal hasta cuadros severos como neumonía, shock y fallo respiratorio.

Aunque en casos puntuales puede haber transmisión entre personas —como ocurrió con ciertas cepas en Sudamérica—, la OMS sostiene que el riesgo global para la población sigue siendo bajo.

Seguimiento internacional

Debido a que el barco navega bajo bandera de Países Bajos, ese país coordina la asistencia consular para los pasajeros, incluso para quienes tienen otras nacionalidades.

Mientras continúa la investigación para determinar el origen del brote y la cepa implicada, el caso genera preocupación por su evolución y por haberse producido en un entorno cerrado como un crucero.