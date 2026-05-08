Efemérides del 8 de mayo: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

Cada 8 de mayo se recuerdan hechos históricos, nacimientos y acontecimientos culturales que dejaron huella en Argentina y el mundo. Entre las efemérides más destacadas de la fecha aparecen el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el lanzamiento de “Let It Be” de The Beatles y el Día de la Virgen de Luján.

La banda The Beatles es una de las protagonistas de las efemérides del 8 de mayo.

En 1945, la Alemania nazi firmó su rendición incondicional y puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa, uno de los hechos más importantes del siglo XX.

Let It Be

En 1970, The Beatles lanzaron “Let It Be”, el último disco publicado oficialmente por la banda británica antes de su separación definitiva.

Día de la Virgen de Luján

Cada 8 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina y una de las figuras religiosas más importantes del país.

Masacre de Budge

En 1987 ocurrió la Masacre de Budge, considerada uno de los primeros casos emblemáticos de gatillo fácil desde el regreso de la democracia.

Jorge Luz

El actor y humorista argentino nació en 1922 y se destacó en cine, teatro y televisión, especialmente por “La Tota y la Porota” junto a Jorge Porcel.

Rita Lee

La icónica cantante brasileña murió en 2023 a los 75 años. Fue una de las grandes referentes del rock en portugués y miembro de Os Mutantes.