Efemérides del 8 de mayo: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta The Beatles, enterate de todas las efemérides del 8 de mayo
Cada 8 de mayo se recuerdan hechos históricos, nacimientos y acontecimientos culturales que dejaron huella en Argentina y el mundo. Entre las efemérides más destacadas de la fecha aparecen el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el lanzamiento de “Let It Be” de The Beatles y el Día de la Virgen de Luján.
Las efemérides más importantes del 8 de mayo
- La rendición de Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa
- El lanzamiento de “Let It Be”, el último disco publicado por The Beatles
- El Día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina
- La Masacre de Budge, uno de los casos emblemáticos de gatillo fácil en democracia
- El nacimiento del actor Jorge Luz
- La muerte de Rita Lee
Efemérides del 8 de mayo: qué pasó un día como hoy
End of World War II in Europe
En 1945, la Alemania nazi firmó su rendición incondicional y puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa, uno de los hechos más importantes del siglo XX.
Let It Be
En 1970, The Beatles lanzaron “Let It Be”, el último disco publicado oficialmente por la banda británica antes de su separación definitiva.
Día de la Virgen de Luján
Cada 8 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina y una de las figuras religiosas más importantes del país.
Masacre de Budge
En 1987 ocurrió la Masacre de Budge, considerada uno de los primeros casos emblemáticos de gatillo fácil desde el regreso de la democracia.
Jorge Luz
El actor y humorista argentino nació en 1922 y se destacó en cine, teatro y televisión, especialmente por “La Tota y la Porota” junto a Jorge Porcel.
Rita Lee
La icónica cantante brasileña murió en 2023 a los 75 años. Fue una de las grandes referentes del rock en portugués y miembro de Os Mutantes.