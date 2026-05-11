Las estrategias para potenciar el turismo en Mendoza

Con la temporada de invierno a la vuelta de la esquina, y al tratarse de una época del año en la que el turismo es un motor económico importante para Mendoza , desde el Gobierno ya comienzan a planificar cómo potenciar las bondades de la provincia.

Conscientes de que Mendoza cuenta, entre otros atractivos, con paisajes naturales que son propicios para disfrutar de la nieve y practicar deportes de invierno, las autoridades provinciales buscan trazar estrategias para atraer la mayor cantidad de turistas a una provincia que ya de por sí está posicionada entre los destinos predilectos durante la época invernal.

En el marco de la Fiesta de la Ganadería , que se desarrolló durante los últimos días en General Alvear , desde el Ente Mendoza Turismo ( Emetur ) detallaron que en distintos eventos nacionales e internacionales se ha estado presentando al sur mendocino como un destino para que los turistas visiten durante el invierno. "Hemos estado en Panamá, en Brasil, por su puesto, que es un gran emisor de turistas hacia aquí", dijo Cynthia Maggioni, vicepresidenta del Emetur.

En esa línea, Maggioni recordó que desde el Gobierno se lleva adelante la campaña "Mansa Pasión", la cual promociona a la provincia vinculándola con el mundial de fútbol, que se disputará durante el mes de junio en Estados Unidos, México y Canadá. "Estamos promocionando nuestros atractivos naturales de invierno y por supuesto la nieve", amplió la funcionaria.

Sobre la posibilidad de reactivar el aeropuerto de Malargüe para darle más impulso a la región del sur provincial a través de una nueva conectividad, Maggioni adelantó que durante la próxima semana se llevarán adelante reuniones con el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa. El objetivo de dicho encuentro será, según explicó la vice del Emetur, interiorizarse en los pedidos de reapertura de dicho espacio.

"La verdad que son pedidos que siempre hace el gobernador y los hacemos desde el ente de turismo para seguir fomentando la conectividad", expresó Maggioni en referencia a la posible reapertura del aeropuerto de Malargüe. En esa línea, resaltó que el Gobierno provincial busca seguir avanzando en las mejoras de conectividad de Mendoza, poniendo especial foco en los aeropuertos: "Si bien pertenecen a una gestión nacional, siempre hacemos estas gestiones desde el gobierno de la provincia", destacó la funcionaria.

La Fiesta de la Ganadería y un saldo positivo en materia turística

La Fiesta de la Ganadería no sólo reunió a esfera política de Mendoza, sino que es un motor que impulsa el turismo en General Alvear. En ese sentido, desde el Emetur destacaron que este fin de semana la ocupación hotelera en la región fue del 90%.

Cynthia Maggioni Cynthia Maggioni, vicepresidenta de Emetur, destacó el impacto positivo de la fiesta en General Alvear y alrededores.

Qué es Mansa Pasión

Luego de la trascendencia que tomó las dos campañas de "Mendoza, Manso Destino", el Gobierno impulsó una nueva propuesta denominada "Mansa Pasión", la cual tiene como objetivo capitalizar el fervor por el mundial de fútbol, a disputarse durante el mes de junio. La premisa de la campaña es potenciar a Mendoza como destino turístico durante la temporada otoño-invierno.

En referencia a cómo surgió la campaña, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, resaltó al momento de lanzar la iniciativa que desde el Gobierno se analizó que en los turistas que visitan la provincia hay un predominio de grupos de amigos, parejas y familias.

Con los datos en mano, y tras la experiencia previa de las campañas anteriores, se decidió apelar a una fórmula que combina elementos culturales y deportivos, con referencias visuales y musicales reconocibles, y que “apela al humor junto a la participación de influencers, en el marco de un gran esfuerzo publicitario de la provincia”.

En esa línea, Testa había destacado que “la iniciativa incluye la continuidad de promociones en gastronomía, bodegas y hotelería, sumando la posibilidad de que establecimientos ofrezcan espacios para ver los partidos, fomentando así la experiencia colectiva tanto para turistas como para residentes”.

El eje de la propuesta es la creación de espacios de encuentro para la transmisión de los partidos de la Selección, transformando plazas, parques, polideportivos, auditorios, centros culturales, bares, restaurantes y hasta bodegas en puntos de reunión para mendocinos y turistas.

Estos espacios podrán ser tanto abiertos —con infraestructura adaptada al invierno, como calefacción exterior, áreas cubiertas, food trucks y servicios— como cerrados, para garantizar condiciones óptimas de confort, sonido y visibilidad.