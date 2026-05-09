Cumbre de Cornejo y el arco político mendocino en la Fiesta de la Ganadería

La tradicional Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas reúne todos los años en General Alvear a los principales dirigentes de la política mendocina, quienes usan este evento como vidriera para posicionarse políticamente.

El evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear comenzó oficialmente este miércoles 6 de mayo pero la centralidad está puesta en el almuerzo de este sábado en el predio ferial ubicado en Ruta Nacional 188 y Calle 7, del departamento sureño.

El intendente Alejandro “Jany” Molero será el anfitrión del evento y se espera la visita destacada del gobernador Alfredo Cornejo, quien se encuentra en el sur provincial desde este viernes.

Ayer el mandatario provincial inauguró la obra de la reconstrucción de la Ruta Provincial 171 que une Monte Comán con Real del Padre y también entregó viviendas en el Barrio Alimentación de Alvear, además de presentar la sede VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) en ese municipio.

Este sábado Cornejo será uno de los principales oradores en el Almuerzo organizado por la Cámara de Comercio, pero no será el único dirigente provincial.

Seguí en vivo la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería en Tierras Áridas

Embed

Así llegaba Cornejo al predio

El mandatario mendocino arribó al predio de la Fiesta de la Ganadería cerca de las 13:30.

La llegada del gobernador Alfredo Cornejo a la Fiesta de la Ganadería La llegada del gobernador Alfredo Cornejo a la Fiesta de la Ganadería

Las figuras de la política llegan al predio

Leonardo Yapur El senador Leonardo Yapur fue de los primeros en llegar al predio.

El senador Leonardo Yapur remarcó sus expectativas por el discurso del Gobernador, destacó las medidas tomadas en favor de la ganadería y adelantó que habrá "anuncios importantes" para seguir apostando por la actividad.

Hebe Casado La vicegobernadora Hebe Casado llegó pasadas las 13:30.

Osvaldo Romagnoli Fiesta de la Ganadería 2026 El administrador general de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, dice presente.

Francisco Ríos El director provincial de Ganadería, Francisco Ríos, ya se encuentra en el lugar.

Cynthia Maggioni Cynthia Maggioni, vicepresidenta de Emetur, destacó el impacto positivo de la fiesta en General Alvear y alrededores.

Por su parte, la vicepresidenta de Emetur Cynthia Maggioni señaló que el promedio de ocupación turística ha sido del 90% en la zona: "Estamos presentando todo lo que es la temporada invierno a nivel internacional", afirmó.

Martín Kerchner El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner.

Por otro lado, el senador Martín Kerchner destacó a la Ganadería como una actividad que es "proteína para el mundo": "Hay que apostar al desarrollo, me parece que es por acá el camino", señaló.

Además, marcó la importancia de acompañar al sector privado: "Me parece que es la forma más inteligente y eficiente de gestionar lo público. Seguramente vamos a trabajar en eso y en la medida que el sector privado vaya indicando el camino, nosotros vamos a estar para acompañarlos".

Marité Badui La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Marite Badui.

Nicolás Pino El presidente de la Sociedad Rural Argentina y productor agropecuario, Nicolás Pino.

María Guadalupe Pérez Olmos La embajadora de la Ganadería, Guadalupe Pérez Olmos, ya se encuentra en la Fiesta.

Gabriel Brega El presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Gabriel Brega.

Costillares, música y jineteada

La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas ofrecerá una amplia agenda que incluye una expo comercial, industrial y ganadera con casi 300 stands, consolidándose como una de las principales vidrieras productivas de la región.

Fiesta de la Ganadería 2026 Ya comienza a vivirse la Fiesta de la Ganadería.

Uno de los momentos más esperados será el tradicional almuerzo, reconocido por sus emblemáticos costillares a la llama, que año tras año convoca a referentes del sector político y productivo. Este espacio se ha transformado en una instancia clave para el planteo de inquietudes y el intercambio directo entre dirigentes y actores del sector. Como es habitual, durante el almuerzo se sorteará una camioneta Ford Ranger 0 km entre los asistentes.

Fiesta de la Gandería 2026 Los costillares ya empiezan a cocinarse en la previa del Almuerzo del Día de la Ganadería

El cierre de este sábado estará acompañado por un show musical que tendrá como protagonista al DJ Pipo, reconocido por su presencia en el streaming “Un poco de ruido” y apodado por sus seguidores como el “Bizarrap de la cumbia”.

Claudio Lorenzo Claudio Lorenzo, integrante de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, comanda el equipo de 30 cocineros a cargo del asado más grande de todos.

El broche de oro será el Festival de Jineteada, una de las propuestas más convocantes del evento. Con más de 75 montas en las categorías Clina, Basto y Grupa, contará con la participación de tropillas campeonas de Jesús María, entre ellas las de Enzo Vega, Cacho Althaves, Diego Dupouy y Paco López.