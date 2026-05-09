Desde el espacio de Dante Gebel presionan por su candidatura tras el Mundial

El diputado provincial puntano Carlos D’Alessandro volvió a instalar en una entrevista brindada en las últimas horas la posibilidad de una candidatura presidencial del pastor y conferencista cristiano Dante Gebel y aseguró que esperan una definición “después del Mundial ”.

El ex diputado nacional de La Libertad Avanza, que abandonó el espacio libertario en 2025 tras diferencias con el gobierno de Javier Milei, se sumó al armado de Consolidación Argentina, un movimiento político transversal que impulsa al pastor como eventual candidato presidencial.

“Esperemos que después del Mundial, Dante Gebel se decida por el sí”, afirmó D’Alessandro, quien además aclaró que fue el propio referente religioso quien fijó esa fecha como posible momento para anunciar una decisión.

Según explicó, Consolidación Argentina busca representar a sectores de clase media y media-baja desencantados tanto con el oficialismo como con el kirchnerismo. “La gran avenida del medio se quedó sin representación”, sostuvo.

En ese marco, el legislador aseguró en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas que Gebel “es la única persona, aparte de Milei, que puede conectar emocionalmente con la gente ” y destacó su capacidad de convocatoria en todo el país.

“Donde va llena estadios. Tiene una conexión emocional muy fuerte y sabe arreglar almas, porque si algo está roto en la Argentina es el alma de los argentinos”, expresó.

Críticas a Milei

D’Alessandro también cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y sostuvo que La Libertad Avanza “se convirtió en la extrema derecha” y terminó “durmiendo con la casta” que prometía combatir.

En la entrevista, apuntó especialmente contra Karina Milei, a quien acusó de ser quien realmente conduce la administración nacional. “Tenemos una persona que nos gobierna que no votamos”, lanzó.

carlos dalesandro dante gebel

El legislador también vinculó su alejamiento del oficialismo con el escándalo de la criptomoneda Libra y afirmó que allí comenzó a “despertar” respecto del funcionamiento interno del espacio libertario.

“La Libertad Avanza guillotinó a los leones y se quedó con los corderos”, sostuvo al mencionar a dirigentes que se alejaron del oficialismo, entre ellos Diana Mondino, Marcela Pagano y Oscar Zago.

Sobre una eventual candidatura de Gebel, D’Alessandro aseguró que el movimiento continúa expandiéndose en todo el país y sumando dirigentes de distintos sectores políticos, sindicales y sociales. “Si no se da, igual vamos a seguir trabajando porque creemos en una Argentina distinta”, concluyó.