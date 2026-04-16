Tras ser vinculado con una famosa modelo, la experiencia de Pilar Smith con Dante Gebel: "Me encanta su..."

El nombre de la modelo y actriz peruana Milett Figueroa ha vuelto a acaparar los titulares de la farándula internacional. Esta vez, la atención no recae en su ruptura con Marcelo Tinelli, sino en un sorpresivo rumor que la vincula con el pastor y conferencista Dante Gebel .

La bola de nieve comenzó a rodar en programas de espectáculos. Fue el periodista Matías Vázquez quien encendió las alarmas al sugerir que Milett no estaría pasando su reciente soltería en soledad: "Estuve averiguando información delicada sobre el posible nuevo amor, se puede decir entre comillas, o nuevo hombre que apareció en la vida de Milett".

No obstante, Milett Figueroa desmintió categóricamente el rumor . A través de sus redes sociales, la actriz exigió "un mínimo de responsabilidad al informar", aclarando que se encuentra soltera, enfocada en sí misma y pidiendo que se respete el cierre de su relación anterior.

Embed - La experiencia de Pilar Smith con Dante Gebel tras ser vinculado con una famosa modelo: "Me encanta"

Dante Gebel ha resurgido en la atención argentina tras años de desaparición. Con un ciclo de entrevistas con "La Noche de Dante" en Miami y cara a las próximas elecciones presidenciales en un contexto que lo menciona como posible candidato presidencial, resulta clave la perspectiva de las figuras en el ámbito argentino.

En este caso y sorpresivamente, quien se refirió al presentador fue Pilar Smith. Lejos de los prejuicios que a veces separan a la farándula de la religión, la rubia dejó en claro su admiración personal y profesional por el conferencista, destacando no solo su oratoria sino la calidad de los eventos que realiza:

"A Gebel lo quiero un montón. Trabajé para él, siempre voy a verlo en la iglesia me encanta su discurso. Me encantan sus espectáculos. Lo vi en el Movistar".