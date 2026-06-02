Córdoba atraviesa una profunda conmoción tras el femicidio de Agostina Vega , quien tan solo tenía 14 años cuando Claudio Barrelier le quitó la vida. El tema generó un enorme debate y Mariana Brey explotó en su programa que se emite por Carnaval Stream.

La conductora se mostró totalmente compungida por lo sucedido y fue tajante al debatir sobre los castigos que deberían tener las personas que cometen estos crímenes atroces. Su opinión fue tan tajante que se viralizó en las redes sociales.

"Los Barrelier de la vida lo que necesitan son leyes que se cumplan, que vayan en cana, que no queden absueltos, que se pudran en la cárcel ", comenzó diciendo la periodista en Fractura Expuesta, su ciclo de stream.

Mariana Brey explotó por el caso de Agostina Vega y opinó sobre el castigo a femicidas: "Deberían morir"

Luego, agregó: "Y en todo caso, esto ya es una expresión de deseo porque sé que no es factible y sé que no es posible, pero deberían morir igual que sus víctimas. No quiero ni más ni menos".

Claudio Gabriel Barrelier desaparición Agostina Córdoba Mariana Brey apuntó contra Claudio Barrelier y contra los femicidas. Facebook/claudio.barrelier

"Que muera afixiado y descuartizado; no quiero otra cosa. Quiero lo mismo, que paguen de la misma manera que ellos ejecutaron a un inocente porque no sabemos si Barrelier no hizo esto en otra oportunidad; este es el caso que se descubrió y habría que investigar hacia atrás", cerró Brey muy enojada.