La dura pérdida que golpeó a Silvina Escudero luego de separarse: "Nuestro amor nunca va a morir"

Silvina Escudero se encuentra pasando un momento de profundo dolor luego de la irreparable pérdida de Mulatita, su mascota . La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales y el triste fallecimiento luego de la separación con su pareja, que ocurrió en el mes de abril.

A través de un posteo en sus redes sociales, la bailarina despidió a su perrita con un extenso mensaje : " Dieciséis años de amor puro . Mulatita mía, llegó el momento de despedirte y solo puedo agradecerte. Miro para atrás y estás en cada historia. Mi compañera de vida en todos los sentidos".

" Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7 . Desde desfiles, conducciones, salidas, viajes, temporadas, boliche, hasta publicidades juntas hicimos", expresó en otra parte del texto.

Luego, agregó: "Mi vida fue mejor porque estaba con vos. Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor. Soy una bendecida de haberte disfrutado toda esta vida".

"Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza que nuestro amor nunca va a morir. Nadie nunca va a poder ocupar tu lugar. Sos mi chiquita única. Mi reina, mi amor, mi Mulata. Te amo por toda la eternidad", escribió en el final Silvina Escudero junto a imágenes con su perrita.

Los seguidores no dudaron en brindarle apoyo con cálidos comentarios: "Silvina... entiendo tanto tu dolor!cariños al alma!", "Sil querida te abrazo fuerte mucha fortaleza", "Son los amores más puros y verdaderos".