El beso de Wanda Nara y Maxi López y el insólito detrás de escena que se volvió viral: "Háganle un antidoping"

El beso entre Wanda Nara y Maxi López revolucionó las redes sociales en las últimas semanas. La escena, que forma parte de una serie vertical transmitida por plataformas digitales, dejó a todos boquiabiertos. Sin embargo, el secreto mejor guardado salió a la luz: el beso no fue real, sino producto de la Inteligencia Artificial.

Luego del estreno de dicho capítulo, un video del detrás de escena mostró la reacción de la empresaria al leer el guion original y negarse rotundamente a grabar la romántica toma. El clip muestra a Wanda llegando a las apuradas a las grabaciones y metiéndose de lleno en el ensayo con su coach actoral.

"¿Cuándo mira a Maxi y ambos se miran las bocas y finalmente se besan apasionadamente?" , leyó. Fiel a su estilo letal y sin filtros, Wanda no tardó en reaccionar: "Háganle un antidoping al que escribió esto" .

Lejos de guardarse su disconformidad, la mediática dejó en claro que no estaba dispuesta a cruzar esa línea con el padre de sus tres hijos mayores, y menos por una cuestión de "profesionalismo" actoral. "No me chupes las medias porque yo no lo voy a besar" , advirtió de entrada.

Con mucha ironía, Wanda cuestionó la preparación de su expareja para la escena. "Yo solo beso a actores y que me muestren dónde estudiaron actuación. Si no, ¿qué es esto? Un viva la pepa, me están llamando para actuar en todos lados y beso a todo el mundo", disparó entre risas pero con firmeza. Y redobló la apuesta revelando sus verdaderas pretensiones para el papel: "Yo mandé toda una lista de actores que quería. Darín. Francella".

La solución final

Así fue el beso de Wanda Nara y Maxi López.

Mientras repasaba sus líneas ("Yo tampoco puedo vivir sin vos"), la conductora intentaba encontrar cualquier excusa para zafar de la situación, al punto de sugerir que contrataran a una doble de cuerpo. "¿No hay una Tatiana en el equipo? Hay un montón de chicas que me mandan por Instagram que me dicen que se parecen a mí", propuso.

Finalmente, Wanda expuso su mayor queja sobre el desafío que implicaba la escena: "¿No pueden entender cómo se les ocurre que le vaya a besar a alguien que no es actor? Yo hice un curso acelerado, pero hice un curso. Él no hizo nada, agarró un guion y se presentó acá", sentenció.

La negativa rotunda de la mediática obligó a la producción a buscar alternativas. Fue así como la tecnología salvó el guion: la comentada escena de pasión terminó cobrando vida gracias a la IA.