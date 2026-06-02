Tras el descargo de Barbie: el desgarrador llanto de Nazarena Vélez en vivo y su furia contra Federico Bal

La tensión se apoderó del estudio de LAM cuando Nazarena Vélez no pudo contener las lágrimas al hablar de su hija, Barbie Vélez . Tras las recientes declaraciones de la actriz, quien habló del doloroso conflicto mediático y judicial que vivió con Federico Bal hace casi una década, la panelista estalló.

Con la voz quebrada y una mezcla de tristeza e impotencia, Nazarena lanzó un fortísimo descargo apuntando de lleno contra la Justicia y el trato que recibió su hija en aquel momento.

"Cuando un hijo la está pasando mal, yo creo que es lo único que no puedo manejar", comenzó expresando, visiblemente afectada. El recuerdo de los momentos más oscuros de Barbie volvió a salir a la luz, y la actriz no dudó en cuestionar la forma en que la sociedad juzga a las mujeres: "Como todavía mucha gente la sigue enfocando en si hizo la tapa de la revista, cómo la hizo vestida... siempre a las mujeres nos señalan. ¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija?".

En un relato crudo, Nazarena expuso el calvario íntimo que atravesó la familia: "¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama? Y vos ver cómo todo el mundo la señala".

El dardo contra la Justicia

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Uno de los puntos más álgidos de su descargo fue cuando recordó la resolución judicial del caso, la cual sobreseyó a ambas partes tras las denuncias cruzadas por lesiones y daños:

"Y cómo la Justicia no es justicia, como pasa siempre en este país. Porque la Justicia no puede decir que es un empate técnico", arremetió con indignación. "Alguien está diciendo que se trató de incendiar un lugar, que le pegaron a una mujer. No podés decir que es un empate técnico. Pero es la p... justicia que tenemos".

"A Barbie la trataron de loquita"

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El dolor de la productora teatral también se centró en el escarnio público y en cómo los medios abordaron las infidelidades y conflictos de aquella relación. En este punto, trazó un paralelismo con escándalos más recientes del actor, como el de Sofía Aldrey, marcando una clara doble moral.

"Barbie fue muy humillada. A Barbie todo el mundo la trató de loquita. Porque inventaban todo lo que sea", sentenció. "¿Cómo está inventando lo de Fede con Laurita? 'Es una loquita, revisa los celulares'. Tres años después veíamos lo de Sofía Aldrey y lo aplaudíamos. Pero a Bárbara la trataron de loca por haberse puesto mal porque descubrió que su novio y su compañera de trabajo le estaban faltando el respeto. Siempre somos las mujeres las locas de mierda".

Para cerrar su desgarrador testimonio, Nazarena dejó en claro la integridad de su hija, asegurando que el tiempo y las pericias demostraron su verdad, a pesar de que el daño ya estaba hecho. "Escuchar eso a mí como madre me revuelve, porque nadie conoce a mi hija como yo. Es mi compañera de vida. Yo sé cómo es Bárbara, que sería incapaz de inventar una cosa así. Incapaz".