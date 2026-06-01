Barbie Vélez rompió en llanto al recordar la dura relación que tuvo con Federico Bal: "Trauma"

El conductor de El Trece habló sobre la disputa judicial con Barbie Vélez tras la denuncia en 2016 y ella le contestó fuertemente.

Barbie Vélez fue una de las parejas que tuvo Federico Bal y la relación estuvo marcada por un fuerte escándalo. En el año 2016, la actriz lo denunció por lesiones agravadas y violencia de género y esto hizo que él también la demande judicialmente por lesiones y amenazas.

Esta polémica se volvió a abrir luego de las fuertes declaraciones de Federico Bal: "Cuando vas con la verdad... Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado", expresó en una nota con José María Listorti respecto a la denuncia.

En Bondi Live, Barbie Vélez se hizo eco de las palabras de su expareja y no pudo aguantar el llanto: "Cuando se reflota el tema me genera angustia y tristeza, y no tengo por qué bancármelo".

La fuerte reacción de Barbie Vélez tras las declaraciones de Federico Bal Barbie Vélez rompió en llanto al recordar el mal momento que vivió durante la relación con Federico Bal

"En mí generó el trauma más grande de mi vida. Hace 10 años que decido callarme la boca, no hablar y no escuchar cuando saca el tema, pero trabajo de esto y me llegan mensajes", expresó Barbie.