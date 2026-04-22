"No soy ni pastor ni político": Dante Gebel habló sobre una posible candidatura presidencial.

El conductor y comunicador Dante Gebel volvió a meterse en el debate sobre una posible candidatura presidencial. En una entrevista con Luis Novaresio para A24, dejó definiciones sobre un eventual salto a la política y opinó sobre el manejo de las crisis dentro del poder.

En uno de los tramos más personales de la charla, Gebel buscó correrse de etiquetas que suelen adjudicársele. Rechazó definirse como pastor y explicó que ese rol implica una tarea comunitaria que, según dijo, no ejerce.

En cambio, se describió como un comunicador y cuestionó las versiones que lo vinculan con el armado político en la Argentina. Negó cualquier relación con Sergio Massa y criticó la falta de verificación en algunos discursos mediáticos.

También desestimó otras teorías sobre supuestos respaldos internacionales y fue categórico al marcar distancia de la política partidaria. “No soy peronista, no soy político”, sostuvo, y evitó alinearse con figuras del oficialismo o la oposición. Ante la disyuntiva, afirmó no sentirse cercano ni a Javier Milei ni a Cristina Fernández de Kirchner.

Rumores, exposición y vida privada

Durante la entrevista también respondió a versiones sobre su estilo de vida, como la polémica por un auto de alta gama que circuló en redes. Gebel aclaró que no le pertenece y relativizó el tema, al señalar que incluso si fuera suyo no debería ser motivo de cuestionamiento.

En ese punto, volvió a insistir en la necesidad de mayor rigurosidad informativa y en los efectos de la circulación de datos no chequeados.

La mirada sobre la política y los escándalos

Más allá de su rechazo a involucrarse en la política, Gebel ofreció una reflexión sobre cómo deberían manejarse los episodios de crisis dentro de la gestión pública. Al referirse al caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni, evitó personalizar su crítica, pero planteó un criterio general.

Según explicó, frente a situaciones bajo investigación, los funcionarios deberían dar un paso al costado de manera preventiva hasta que se aclare su situación. En su visión, no se trata de prejuzgar culpabilidades, sino de preservar la institucionalidad y evitar costos políticos mayores.

Dante Gebel sobre el caso de Manuel Adorni

“Si después se demuestra la inocencia, se celebra; y si no, se evitó un daño mayor”, resumió, al tiempo que extendió ese criterio al ámbito privado y empresarial.

Un posicionamiento deliberadamente distante

Las definiciones de Gebel reflejan un intento de mantenerse por fuera de la polarización política, aun cuando sus opiniones ingresan en el debate público. Su intervención combina distancia de la dirigencia con una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema y la responsabilidad de quienes ejercen liderazgo.