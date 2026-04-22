Mauricio Macri se reunió con Paolo Rocca y abrió expectativas de cara al 2027

El expresidente Mauricio Macri mantuvo a comienzos de abril una reunión reservada con el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la que se cruzaron preocupaciones empresariales, tensiones con el Gobierno y la discusión sobre el escenario electoral que se abre hacia 2027.

El encuentro tuvo lugar en la residencia de Rocca y se desarrolló sin intermediarios. Participaron también el diputado y dirigente del PRO Fernando de Andreis, el legislador porteño Darío Nieto y ejecutivos del holding industrial.

Según reconstruyen fuentes cercanas, la conversación giró en torno a la situación económica y a la necesidad de construir una alternativa política “racional” con eje en el desarrollo productivo, en la que el PRO tenga un rol central.

En ese marco, Rocca planteó de forma directa una inquietud clave: si Macri evalúa volver a competir electoralmente. La respuesta del exmandatario fue medida. Señaló que preferiría no ser candidato, aunque evitó descartar esa posibilidad de manera definitiva.

Esa ambigüedad se replica en su posicionamiento público, donde alterna señales de repliegue con gestos de reactivación política, en un contexto donde el liderazgo opositor aún no está completamente definido.

El PRO activa su armado

La reunión se produjo pocos días después de que Macri confirmara que el PRO presentará candidato propio en las próximas elecciones. En una cumbre partidaria, respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, pero descartó una oposición frontal y planteó a su espacio como una etapa siguiente en la consolidación del cambio.

En paralelo, el exmandatario inició una serie de recorridas por el interior del país para reposicionar al partido. En ese marco, visitó provincias como Chaco y Corrientes, donde mantuvo reuniones con gobernadores y referentes locales, en movimientos que dentro del PRO leen como parte de la construcción hacia 2027.

Empresarios, tensiones y modelo económico

El planteo de Rocca se inscribe en un contexto de fricciones crecientes entre el Gobierno y sectores industriales. En los últimos meses, Milei cuestionó públicamente al empresario tras la pérdida de una licitación millonaria vinculada al sector energético.

El episodio, que implicó la adjudicación de un contrato a una firma extranjera para un proyecto asociado a Vaca Muerta, profundizó las críticas del titular de Techint a la apertura comercial.

Rocca viene insistiendo en la necesidad de proteger la estructura industrial y promover una apertura “inteligente”, que permita sostener la competitividad sin desarticular cadenas productivas. También advirtió sobre el impacto de importaciones, en particular desde China, en sectores sensibles como el acero.

Un cruce entre política y economía

La reunión entre Macri y Rocca sintetiza un momento particular: el de un empresariado que observa con atención el rumbo económico, en paralelo a un sistema político en reconfiguración.

Entre la incertidumbre sobre el escenario electoral, las tensiones con el oficialismo y la búsqueda de una alternativa con anclaje productivo, el PRO vuelve a aparecer como un actor en disputa dentro del mapa político que empieza a delinearse hacia los próximos años.