Mauricio Macri dijo que "ningún caudillo" puede garantizar "un plan económico" y reclamó "una Justicia independiente"

Mauricio Macri volvió a mostrar distancia con el Gobierno, al diferenciarse de la política exterior y al lamentar la caída de la Argentina en las mediciones internacionales sobre ética y transparencia. En el marco del evento anual que organiza la Cámara Argentina de la Construcción, el expresidente se refirió a la necesidad de que la Argentina sea miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Estamos listos para entrar a la OCDE. Es un conjunto de disposiciones, contando todo lo que tiene que ver con la ética y la transparencia, que, obviamente, favorece el comercio y el desarrollo económico, porque la corrupción más allá de los morales es un enorme portador de ineficiencia y de impunidad que aleja la inversión”, señaló.

Según el exmandatario, durante su gestión el país encabeza los rankings de trasparencia mundial. “Fue el récord en la historia del mundo de crecimiento en la máquina de la trasparencia de Argentina. Lamentablemente, Alberto Fernández caímos en picadas realmente, la verdad que no aparece, y seguimos cayendo ahora lentamente durante estos últimos 2 años”, apuntó.

En otro tramo de su intervención, se mostró de acuerdo con mejorar abiertamente el vínculo de Argentina con China , ejemplificando con su gestión. “Las relaciones con los americanos fueron perfectas, a la misma vez que tuvimos la suerte de haber sido el país que más bilateral tuvo con China; 6 veces estuve mano a mano con Xi Jinping”, recordó.

A su vez, instó al regreso de “líderes empáticos” y cuestionó a “los narcisistas”, al tiempo que alentó que el país vuelva a las sendas de “la globalización”, sin tomar posturas extremas en medio de conflictos bélicos.

Macri, quien se mostró con el expresidente colombiano Iván Duque, lamentó que “Sudamérica es la región del mundo que menos ha crecido en las últimas décadas”.

A la hora de explicar esa situación, recalcó que los países de la región “no han podido fortalecer los sistemas institucionales al nivel que se necesita para que un plan económico no esté en el aire”.

“¿Qué significa contenido por un sistema institucional? Que es el montón de gente que garantiza que lo que se está haciendo va a continuar en el tiempo, y no que es un caudillo el que lo garantiza”, planteó el líder del PRO, en otro tiro por elevación para Javier Milei.

“Y arranca, por supuesto, un sistema judicial independiente”, expresó Macri, quien alentó por “jueces independientes que garanticen el respeto a la constitución”.

“Entonces, el señor que viene a poner plata en este país a muchos años sabe que nadie le va a robar. Y si un día, si quiere ir con su plata, se va a poder ir. Eso en Argentina hace rato que no sucede”, criticó.

Mauricio Macri: "La obra pública no es sinónimo de corrupción"

En el final del panel, el exjefe de Gobierno porteño defendió a los empresarios de la construcción, en el marco de un evento que el Gobierno se ausentó y con críticas a muchos de sus empresarios por parte de la Casa Rosada.

"Yo los invito a hacer entender que ustedes tienen un rol fundamental por dos razones, porque son argentinos y quieren un mejor futuro, y porque son los constructores de raíz. Y no se puede uno quedar con que la construcción de la obra pública es sinónimo de corrupción, eso no es verdad", reparó.

"La verdad, en décadas anteriores y hace muy poco tiempo. En el 15 y 19 ustedes construyeron rutas, autopistas y todo tipo de obras, tiempo récord, a precios muy competitivos y sin una sola denuncia de corrupción en cuatro años. Ustedes saben hacer lo que hay que hacer", finalizó.