Kicillof cruzó a Milei por su agenda internacional y mostró otra postal de gestión bonaerense

El gobernador inauguró obras en General Alvear junto a un intendente radical y volvió a cuestionar el recorte de fondos nacionales.

Axel Kicillof no dejó pasar la oportunidad en General Alvear para volver a confrontar con Javier Milei y mostrar una imagen opuesta a la del Gobierno nacional. Cuestionó la agenda internacional del oficialismo y remarcó la diferencia con la gestión bonaerense. “Mientras el Presidente viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste, nosotros vamos a seguir recorriendo los 135 municipios”, explicó el gobernador.

El acto contó con la presencia del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que junto a Kicillof inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud y recorrió una planta potabilizadora. Ramón Capra acompañó al gobernador durante toda la actividad pese a pertenecer a la Unión Cívica Radical. Kicillof subrayó ese dato y afirmó que un dirigente peronista podía trabajar junto a un intendente de otro partido. El mensaje buscó mostrar una práctica distinta frente a la confrontación política nacional y presentó ese vínculo como una alianza limitada a la resolución de problemas locales.

Axel Kicillof inaugura obras PRENSA GOBERNACION La Provincia también reclamó por los recursos que dejó de recibir desde el inicio del actual mandato nacional. Kicillof habló de un “robo sistemático” de fondos y sostuvo que ese escenario afectó las cuentas bonaerenses y ubicó la solidaridad como respuesta frente a la lógica del “sálvese quien pueda”.

La elección de General Alvear tampoco quedó limitada a la apertura del CAPS. Kicillof participó del aniversario de la localidad y presentó la jornada como una ampliación de derechos con reclamos que llevaban años sin solución.

Axel Kicillof inaugura obras PRENSA GOBERNACION Las obras bonaerenses El nuevo establecimiento demandó una inversión de $1.272 millones y quedó preparado para atender a más de 10.000 personas. El edificio dispone de cuatro consultorios clínicos, un espacio ginecológico, un consultorio odontológico, vacunatorio, enfermería y farmacia. La estructura permitirá acercar prestaciones a los barrios Villa Barreiro y Villa Carluccio. El proyecto también aliviará parte de la demanda que recibe el Hospital Municipal Bernardino Rivadavia.