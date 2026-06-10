Patricia Bullrich le respondió a Mauricio Macri: "No estoy lanzada"

Tras las declaraciones del expresidente a MDZ, la senadora libertaria se mostró tajante acerca de la afirmación de que ella está pensando en su candidatura para 2027.

Patricia Bullrich salió al cruce de las declaraciones de Mauricio Macri que, en diálogo con MDZ, aseguró que la senadora “está lanzada” ante una hipotética candidatura en 2027.

"No estoy lanzada", afirmó la exministra, quien complementó: "Estoy acompañando un proyecto y lo voy a acompañar hasta el final porque va a cambiar la Argentina".

En el marco de una entrevista con TN, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta también se refirió a la demorada declaración jurada de Manuel Adorni. "Se dio un tiempo, voy a esperar ese tiempo. La estará preparando. La tiene que presentar en los próximos días, es lo que dijo”, agregó.

Las declaraciones de Mauricio Macri en medio del no-diálogo con Bullrich Macri había afirmado, a la salida de su exposición en el evento anual de la Cámara de la Construcción, que su exfuncionaria ya está pensando en la contienda electoral. Ante la consulta de si viene hablando con la extitular de la cartera de Seguridad, dijo que "no" y que "no" prevé hablar con ella. "¿De que voy a hablar?", respondió el exmandatario, buscando desmentir alguna posibilidad del regreso de su exfuncionaria, a partir de su mala relación actual con la gestión libertaria. Un segundo antes de subirse a su vehículo, Macri lanzó: "Está lanzada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filonewsOK/status/2064709673924563402&partner=&hide_thread=false Patricia Bullrich le contestó a Macri y ratificó que acompaña el proyecto de Javier Milei



"No estoy lanzada", dijo la jefa del bloque libertario en el Senado luego de que el ex presidente respecto de una eventual candidatura presidencial de la ex ministra de Seguridad.… pic.twitter.com/0EE0J1ivPd — Filo.news (@filonewsOK) June 10, 2026 Las declaraciones del líder del PRO ocurren luego de que Patricia Bullrich volviera a incentivar las especulaciones sobre su eventual postulación en 2027. En medio de las críticas internas por haberse diferenciado de Javier y Karina Milei en la discusión por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, la senadora libertaria difundió este lunes un nuevo video con un tema musical, cuya letras alientan las sospechas en la Casa Rosada y marcan un claro desafío hacia Milei.