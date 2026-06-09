Mauricio Macri afirmó que Patricia Bullrich "está lanzada" y negó un pronto diálogo: "¿De qué voy a hablar?"

A la salida del evento anual que organiza la Cámara de la Construcción, donde participó del panel final , Mauricio Macri dijo que Patricia Bullrich "está lanzada", con alusión a sus últimas diferenciaciones con la Casa Rosada y con su reciente video, en el cual no descarta ser candidata.

En diálogo con MDZ y Clarín, el expresidente se mostró categórico con respecto a una presunta jugada política de la senadora de querer ser protagonista en las próximas elecciones.

Ante la consulta de si viene hablando con la exministra de Seguridad, dijo que "no" y que "no" prevé hablar con ella. "¿De que voy a hablar?", respondió el exmandatario, buscando desmentir alguna posibilidad del regreso de su exfuncionaria, a partir de su mala relación actual con la gestión libertaria. Un segundo antes de subirse a su vehículo, Macri lanzó: "Está lanzada".

Las declaraciones del líder del PRO ocurren luego de que Patricia Bullrich volviera a incentivar las especulaciones sobre su eventual postulación en 2027. En medio de las críticas internas por haberse diferenciado de Javier y Karina Milei en la discusión por el pliego de la jueza María Verónica Michelli , la senadora libertaria difundió este lunes un nuevo video con un tema musical, cuya letras alientan las sospechas en la Casa Rosada y marcan un claro desafío hacia Milei.

La pieza audiovisual, compartida por la propia Bullrich en X, incluye una imagen generada con inteligencia artificial por TN en la que aparece frente a un laberinto con tres posibles destinos: "Presidencia, vicepresidencia o jefatura de Gobierno". El video fue publicado apenas días después de la sesión del Senado en la que se aprobaron 73 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli, cuya candidatura había sido objetada por el Gobierno por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon .

Musicalizado con la canción "Se dice de mí", popularizada por Tita Merello pero cantada por La Joaqui, el video repasa distintas escenas de la actividad política de Bullrich. "Se fijan si voy, si vengo o si fui... Se dicen muchas cosas", escribió la legisladora al compartirlo.

La difusión del material se produjo después de una semana marcada por las tensiones con el oficialismo. Días antes, Bullrich había anticipado públicamente que no acompañaría el retiro del pliego de Michelli y explicó que había transmitido esa decisión al Presidente. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal", sostuvo.

La controversia por Michelli se sumó a otros episodios recientes que generaron incomodidad. A comienzos de mayo, Bullrich había reclamado públicamente que Manuel Adorni presentara de inmediato su declaración jurada patrimonial en medio de las denuncias que lo involucran. Más tarde, protagonizó un momento de tensión durante una reunión de Gabinete en la que Milei salió en defensa del jefe de Gabinete.

Mauricio Macri sobre el viaje de Ariel Lijo en un viaje oficial

Ante la consulta de MDZ, el exjefe de Estado negó preocupación política por el viaje del juez Ariel Lijo a un vuelo oficial. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el magistrado viajarán a París el próximo 15 de junio para respaldar la gestión del presidente ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tanto el titular de la cartera de Justicia como el doctor integrarán la exposición vinculada al combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en el marco del proceso de seguimiento que la Argentina atraviesa ante el organismo. Se trata del juez que investiga a Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

"No es grave que un ministro de Justicia viaje con los jueces", planteó Macri a este medio.