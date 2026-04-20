Mauricio Macri despidió a Luis Brandoni: "Nunca tuvo miedo"

El expresidente Mauricio Macri expresó su tristeza por la muerte de Luis Brandoni y destacó su defensa de la libertad, la democracia y la república.

El expresidente argentino Mauricio Macri publicó un mensaje en la red social X tras la muerte del actor Luis Brandoni, donde resaltó su valentía personal, su compromiso con sus ideas y el vínculo de respeto que lograron construir con el tiempo.

El mensaje difundido por Macri se centró en el reconocimiento personal y político hacia Brandoni, a quien definió como “un tipo que se la jugaba” y que “nunca tuvo miedo de expresar sus ideas”. En su publicación, el exmandatario hizo hincapié en el rol del actor en la defensa de valores como la libertad, la democracia y la república, destacando un compromiso que, según sus palabras, trascendía su actividad profesional.

Valores democráticos y compromiso personal de Luis Brandoni El texto también incluyó una referencia directa a la relación personal entre ambos. Macri señaló que, pese a haber comenzado “en las antípodas”, lograron superar diferencias iniciales. En ese sentido, recordó que Brandoni era reacio tanto a la propuesta del PRO como a su figura, pero que con el tiempo pudieron construir un vínculo basado en el respeto mutuo.

Relación marcada por diferencias y acercamiento Dentro del mensaje, uno de los aspectos más destacados fue la mención a la evolución del vínculo entre ambos. Macri explicó que, pese a los prejuicios iniciales, lograron establecer una relación que calificó como “muy linda”. Esta descripción apunta a un proceso de acercamiento progresivo, en el que las diferencias políticas o personales no impidieron el desarrollo de un lazo de afecto.

El exmandatario subrayó que ese vínculo se consolidó con el tiempo, lo que le permitió conservar un recuerdo positivo y cercano del actor. En sus palabras, Brandoni fue “un hombre realmente valiente y especial”, una caracterización que resume tanto su percepción personal como su valoración pública.