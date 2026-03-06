Parque Lezama, la emocionante película de Juan José Campanella, llega a Netflix: qué dijeron los protagonistas

Después de más de una década cautivando a la audiencia porteña en el teatro, Parque Lezama se reinventó en la pantalla grande. La exitosa obra dirigida por Juan José Campanella , que contó con más de 1.300 funciones en las tablas, en febrero dio el salto al cine y, este viernes, al streaming, con su estreno en Netflix .

Basada en la obra estadounidense I’m Not Rappaport de Herb Gardner, estrenada en Broadway en 1985, y, años más tarde, adaptada por el mismísimo Campanella , la película de Parque Lezama trajo consigo la misma esencia de la pieza teatral, pero llevando sus poderosos temas universales a una audiencia global.

“Un exmilitante comunista y un hombre que cree en el 'vive y deja vivir' entablan una amistad en el banco del parque, entre historias llenas de humor y ternura”, reza la sinopsis de Parque Lezama. El exmilitante comunista lleva el nombre de León Schwartz, interpretado por el gran Luis Brandoni . El hombre que cree en el ‘vive y deja vivir’ es llamado Antonio Cardozo, encarnado por Eduardo Blanco .

Cada mañana, ambos se encuentran en un banco del parque ubicado en el barrio porteño de San Telmo, donde hablan de la vida, de lo que fueron, de los ideales y de los valores, de la familia, de los problemas y de lo que aún quisieran ser a pesar de su edad. Pero, además, intervienen en la trama otros personajes clave. Por un lado, está Clarita (Verónica Pelaccini), la hija de León. Luego, Gonzalo Menéndez Roberts (Agustín “Rada” Aristarán), el nuevo encargado del edificio en el que vive Antonio, a quien quiere echar.

Con una fusión perfecta entre humor, tensión y reflexión, la película aborda temas universales como los ideales, los valores, la fragilidad de la vejez y la lucha contra la injusticia. A medida que Schwartz y Cardozo se conocen, la audiencia se enfrenta a dilemas éticos y existenciales que resuenan tanto en Argentina como en el resto del mundo.

En una entrevista con MDZ, el director de la obra y la cinta contó que el proceso de adaptación de la pieza al cine no significó un desafío en cuanto a la historia, pero sí tuvo que repensar adónde tenía que estar la mirada, el foco.

“La verdad que no hubo un gran proceso de adaptación de la historia porque la historia ya es de por sí muy cinematográfica. Tiene todos los elementos dramáticos que yo quiero de una historia. Me interesaba como desafío cinematográfico contar toda esta montaña de cosas que cuenta la película en un lugar acotado, que de ninguna manera es claustrofóbico porque es un parque abierto y ocurren muchas cosas”, contó Campanella.

No obstante, el director ganador del Premio Oscar consideró: “Quizás, lo que sí hubo fue un repensamiento de dónde tiene que estar la mirada. Quizás, para un director de teatro, los espectadores ven la misma obra. Para mí, como director de cine, en el teatro, depende de dónde estés sentado, ves una obra distinta. En cambio, acá (en la película) yo puedo dirigir la mirada a donde yo quiero y, muchas veces, es al que escucha, no al que habla”.

En ese sentido, Campanella agregó: “Entonces, es una película que habla, también, sobre el escuchar, y me parece que ese es el gran plus que tiene con respecto al teatro. El enorme plus que tiene el teatro es que parece que vos estás con ellos (los actores), que estás en vivo, que estás en la plaza, que estás ahí, que sos amigo; pero tiene el teatro tiene una finitud. El cine, en cambio, tiene la posibilidad de, por medio de los ojos, ver adentro de la cabeza de los personajes y ver su alma, y eso provoca un efecto emotivo y de conexión más grande”.

La identificación de Eduardo Blanco con el personaje de Antonio Cardozo

Blanco se pone en la piel de una persona de mayor edad, con la voz más rasposa y, a la vez, frágil, vulnerable, con dificultad para caminar y hacer cualquier otro movimiento, un conformista que intenta pasar desapercibido para evitar todo tipo de problemas. Pese a ello, aseguró sentirse identificado en gran parte con el personaje de Antonio Cardozo.

“Yo siempre digo que los personajes son personajes en un guion, hasta que uno los toma y, después, tiene la mirada de cada actor, por supuesto, acompañado por la mirada del director y de los compañeros; pero, cada uno le da su impronta. Ya, a partir de ahí, algo tenés que ver porque, por lo menos, tiene tu mirada”, reflexionó Eduardo en diálogo con MDZ.

A continuación, el célebre actor consideró: “Creo que Antonio Cardozo tiene un poco más que mi mirada. El personaje es un tipo de la misma edad que el personaje de Brandoni, pero yo sentía que tenía que ser más vulnerable. Entonces, observé un montón de ancianos vulnerables en la época de la preparación para el teatro, y terminé haciendo casi inconscientemente una mezcla de mi abuelo, mi padre que tenía Parkinson. Así que mirá si tendrá cosas mías”.

Parque Lezama llega a Netflix, Juan José Campanella, Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Agustín Rada Aristarán Juan José Campanella, junto al elenco completo de Parque Lezama: Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Verónica Pelaccini, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Matías Alarcón y Alan Taty Fernández. Gentileza Netflix

La anécdota de Rada con Eduardo Blanco

Uno de los puntos llamativos de la película es la participación del mismísimo Agustín “Rada” Aristarán, quien interpreta a Gonzalo Menéndez Roberts, trabajando con grandes como Campanella, Brandoni y Blanco por primera vez. Es por ello que el actor le confesó a esta periodista sentirse "súper honrado" de formar parte del proyecto.

Pero, lo que lo dejó impactado fue el profesionalismo de Eduardo Blanco y de Luis Brandoni al comenzar a grabar cada escena. “Lo que hace Eduardo es de otra galaxia. Yo en un momento dije: ‘La voz tiene un filtro, se plantó una cosa acá, ¿qué pasa?’. La caracterización y el hecho de verlo a Beto, con la experiencia que tiene cuando dice ‘vamos a grabar’, cómo cambia su energía, cómo se para, cómo proyecta, cómo emociona”, narró el humorista.

“Una vez tuve que pedir corte porque me emocionó lo que me estaba diciendo como personaje. Es maravilloso. Se lo voy a contar a mis nietos. Yo un día grabé con este tridente”, dijo entre risas “Rada”.

La experiencia del elenco: de la obra a la pantalla

Verónica Pelaccini, quien interpreta a Clarita Schwartz, expresó su emoción por la llegada de la historia, con la que trabajó por tanto tiempo, a la pantalla grande.

“Trabajar con ellos es una maravilla. Cuando empezamos a ensayar la obra de teatro, obviamente ellos la venían haciendo hace años, y vos sabés que Beto estuvo desde el día uno de mi ensayo. Yo pensé que a mí me iban a ayudar a acomodarme, a entender los movimientos y que Beto iba a venir dos días antes del estreno. Pero no, Beto, muy compañero, desde el día uno estuvo haciéndome la gamba para comprender todo. Es un regalo, es un gran compañero, es un creador de complicidad, de guiños y de trabajar para la escena. A él le gusta actuar y le gusta actuar con compañeros y eso es lo que pudimos hacer”, señaló, sobre su experiencia al trabajar con Luis Brandoni, quien la guio desde el momento 0.

El paso del teatro al cine también trajo consigo varios desafíos. Para Manuela Menéndez, quien interpreta a Laura, uno de los mayores retos fue la adaptación del estilo de actuación. "En el cine, el espacio se reduce y tienes que ajustar la forma en que interpretas el personaje", comenta. Sin embargo, el trabajo previo en la obra de teatro ayudó a los actores a encontrar la química necesaria para trasladar la historia de forma fluida a la pantalla.

Dónde ver Parque Lezama

Desde este viernes 6 de marzo, la película de Parque Lezama ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.

