Gripe H3N2: quiénes deben colocarse la vacuna tras el alerta del Gobierno
El alerta por los casos de Gripe H3N2 provocaron un adelanto en el calendario de la vacuna antigripal.
El Gobierno adelantó la campaña de la colocación de la vacuna antigripal 2026 en respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza de la gripe H3N2 en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios.
A través del Ministerio de Salud, comenzó en la segunda semana de febrero a entregar a todas las provincias las vacunas correspondientes para poder dar inicio a la vacunación el 11 de marzo.
Quiénes deben colocarse la vacuna
La población objetivo de la campaña de vacunación incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, y personas con factores de riesgo.
El total de 8.160.000 dosis de la vacuna antigripal que adquirió la cartera sanitaria nacional se divide de la siguiente forma:
4.700.000 dosis corresponden a la vacuna para adultos destinada a proteger a la población de entre 24 meses y 64 años.
2.300.000 dosis son de la adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años.
1.160.000 dosis son de la vacuna antigripal pediátrica destinada a los niños de 6 meses a 2 años de edad.
Cuántas dosis deben darse
- De 6 a 24 meses de edad: deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una sola.
- De 2 a 64 años que tengan factores de riesgo: una dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo.
- Desde los 65 años: una dosis anual, no se requiere indicación médica.
- Embarazadas: deben recibir una dosis en cualquier momento de la gestación.
- Puérperas: deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.
- Personal de salud: una dosis anual.
La Influenza A es la categoría responsable de la mayoría de los brotes estacionales. El término H3N2 hace referencia a las dos proteínas de superficie que permiten al virus unirse a las células humanas: Hemaglutinina tipo 3 y Neuraminidasa tipo 2.
Un resultado positivo en un test de Influenza A no implica automáticamente gravedad, sino que detecta la presencia del virus. Sin embargo, su capacidad de contagio es alta, especialmente en escuelas, oficinas y transporte público.__IP__
Síntomas: la diferencia con un resfrío
La característica distintiva del H3N2 es que "golpea como una tormenta". A diferencia del resfrío, que comienza lentamente con estornudos, la gripe H3N2 presenta un inicio súbito:
- Fiebre alta (entre 38°C y 39.5°C).
- Dolores corporales intensos que dificultan el movimiento.
- Escalofríos y fatiga extrema.
- Tos seca persistente.
A diferencia del COVID-19, la pérdida de olfato y gusto es menos común en la gripe, mientras que el dolor corporal suele ser más severo en el H3N2.