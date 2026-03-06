Revuelo en Mendoza: cayó el empleo privado pero hubo "festejo" del Gobierno

El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo , celebró este viernes datos de la evolución del empleo privado registrado en Argentina, que se dieron a conocer por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el cual se registró en Mendoza una caída del 0,6% entre noviembre del 2023 y noviembre del 2025.

En términos concretos, Cornejo ponderó la posición de Mendoza respecto al resto de provincias del país, donde Mendoza quedó ubicada en tercer lugar, aún con ese número en rojo. Según el cuadro que difundió en redes sociales, Neuquén quedó en primer lugar con un crecimiento del empleo privado en un 3,4%; y Río Negro segundo, con un 0,7%, también de crecimiento.

El resto de provincias está en rojo. Como se dijo, Mendoza quedó tercera, con un -0,6%; seguida por San Juan (-0,9%), Tucumán (-1,5%) y Jujuy (-1,8%). En el fondo de la tabla aparecen Santa Cruz, con un -16,2%; La Rioja con un -14%; y Formosa, con un -11,3%.

En su posteo en la red social X, Cornejo dijo que Mendoza "vuelve a destacarse en el mapa productivo del país".

Sobre el ranking de variación en el empleo privado registrado, mencionó que "tras dos años completos de gestión del presidente Javier Milei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país".

"Solo nos superan Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta. Detrás de ese gran motor energético, Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina", sostuvo, a pesar de que se trata de un número negativo.

Agregó que el dato "es especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas, del empleo formal".

Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente @JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las… pic.twitter.com/WjmYCqhtzG — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 6, 2026

"Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo. Mendoza continúa avanzando todos los días un paso adelante", comentó.

Quien siguió la línea de Cornejo fue la vicegobernadora, Hebe Casado, quien señaló: "Mendoza un paso adelante siempre".

"Mal, pero no tan mal"

MDZ dialogó con el economista José Vargas, quien señaló que "en términos criollos, 'estamos mal, pero no tan mal', esas serían en en las palabras del gobernador".

"Básicamente, estamos mal, no es que estamos bien. Si miramos los datos, no estamos bien tampoco. Dentro de todo lo mal que está el país, estamos un poco mejor que el resto, pero eso no implica que estemos bien. Sigue teniendo un número negativo la provincia de Mendoza, el empleo registrado sigue siendo malo en nuestra provincia, lamentablemente", consideró.

Vargas agregó que "hay otras provincias que han tenido peor situación que la nuestra, pero sigue siendo negativo" y puntualizó en que esta comparación se da con fines del 2023, "que es un dato no menor, porque estamos hablando de indicadores oficiales, donde todas las personas que quedaron sin empleo en blanco y pasaron a trabajar en las plataformas virtuales, caso de Uber o Pedidos Ya, figuran como empleados todavía, no como desocupados, al igual de los que pasaron a ser monotributistas y demás".

"Hay que ser muy cautos, no es que estamos mejor, no es que el empleo ha crecido, de hecho, el número es negativo", insistió, y sostuvo que hay que desagregar ese número para ver cómo impactó en las diversas zonas de la provincia. "Está claro que no estamos bien, sobre todo en cuanto al empleo", finalizó.

Por otro lado, el economista Christian Buteler criticó la visión de Cornejo, al sostener en redes sociales que "es fascinante observar cómo la narrativa política intenta minimizar la destrucción de empleo".

"El Gobernador de Mendoza celebra que en su provincia el empleo privado registrado BAJA menos que en otras provincias. Gestionar la decadencia no es un éxito. Increíble", posteó.

El politólogo Lucas Romero, también fue en la misma línea: "No solo lo insólito que Cornejo festeje como un 'logro' que en Mendoza se destruyó menos empleo registrado que en otras provincias. Sino que lo arroba a Milei creyendo que le hace un favor, con datos que lo hunden en el fondo del mar en materia de destrucción de empleo!!", sostuvo.

Datos del empleo y desempleo en Mendoza

Según informó MDZ en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) del tercer trimestre del 2025, Mendoza tiene una tasa de actividad del 49,3%, de empleo del 46,3% y de desocupación del 6,2% (unas 33.000 personas).

Durante julio, agosto y septiembre hubo un total de 525.000 personas en la población económicamente activa en el Gran Mendoza, 493.000 de ellas ocupadas, dejando una tasa de actividad de 49,3% y una tasa de empleo de 46,3%.

En el tercer trimestre de 2025 se profundizó una situación, que ya se venía observando en el año, que marca que cada vez son más los mendocinos que, teniendo trabajo, están en la búsqueda de un segundo empleo. De acuerdo a lo expuesto por el Indec, el Gran Mendoza acumuló 119.000 personas en esta situación, lo que se traduce en una tasa de 22,7%.