La triada actividad, salarios y empleo en jaque

Luces y sombras se ciernen sobre los principales indicadores de actividad económica, que muestran algunas señales de recuperación, pero muy focalizadas. ¿Qué deja el balance del 2025?

La actividad, que estuvo planchada hasta noviembre (y con bajas los dos meses previos), sorprendió con un salto fuerte en diciembre del 1,8% mensual. El agro, la Intermediación financiera, y la minería explicaron 80% del crecimiento en el mes. La baja de subsidios explicó el resto.

De modo que el 2025 terminó cerrando con un crecimiento del 4,4% anual promedio, operando en niveles por encima de los de los últimos dos años. Pero no hay que soslayar que buena parte de este crecimiento estuvo explicado por el arrastre estadístico que dejó la recuperación en la segunda mitad de 2024 (3,6 puntos porcentuales medido a diciembre; que sin el motor de estos tres sectores a lo largo del año, el PBI habría crecido 3,4% anual (1 punto menos) poniendo en evidencia el grado de concentración del crecimiento; y que descontando, además, el aporte que implica en la medición del PBI la baja de subsidios, el PBI habría crecido sólo 2% anual. “Con todo, podemos decir que el PBI crece, pero la calidad del crecimiento y su amplitud siguen en discusión”, señalan desde la consultora LCG.

El dato de la actividad económica agregada de 2025 (4,4%, estimación oficial preliminar) implica el nivel más alto de producción de bienes y servicios desde 2004, superando los máximos previos de 2017 o 2022, aunque no así en términos per-cápita (respecto de 2017 el PBI per cápita es un 5,8% menor y 1,8% más bajo que el de 2022).

Entonces, en diciembre pasado la variación de la actividad fue 1,8% mensual (sin estacionalidad) y ello determinó un crecimiento del 0,7% del cuarto trimestre del año respecto del trimestre anterior y deja un arrastre estadístico de 0,8% para 2026. Monitoreando importantes caídas previas, desde el piso del nivel de actividad más reciente en abril 2024, la economía creció 10,3% acumulado a diciembre 2025, lo que se dio en un contexto de fuerte ajuste fiscal (mayormente en 2024 cuando la economía se contrajo 1,3%) y reacomodamiento de precios relativos, entre otros.

De esta manera el balance positivo de estos dos años en materia de actividad y ordenamiento macroeconómico no se reflejó homogéneamente a nivel sectorial y empleo. Por ejemplo, entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025, la economía creció 4,9%, el empleo formal cayó 2,9% y la remuneración del sector privado formal aumentó 6,9% en términos reales (datos a setiembre 2025). De los sectores más representativos se destacan: