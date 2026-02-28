Por la eliminación de un impuesto para los autos, se espera baja de precios de algunos modelos

Febrero cierra con una buena noticia para el sector automotor : el Senado aprobó la eliminación del Impuesto Interno para los autos 0 km, poniendo fin a una carga fiscal que durante años fue motivo de polémica.

Con la votación positiva en la Cámara alta, se elimina la alícuota del 18% que gravaba a los vehículos con precios superiores a $104 millones. Esta medida forma parte del capítulo fiscal incluido dentro de la reforma laboral que obtuvo hoy su aprobación en el Congreso.

La primera escala del mal llamado impuesto al “lujo” ya había sido eliminada a comienzos del año pasado. Esa categoría afectaba a modelos de menor precio dentro del universo alcanzado por el tributo.

La decisión era largamente esperada por importadores y fabricantes, ya que el gravamen implicaba un fuerte encarecimiento de los modelos alcanzados. También era reclamada por los consumidores, que ahora aguardan que la reducción impositiva se traslade efectivamente a los precios.

Según estimaciones del mercado, la rebaja en los valores de los 0 km que pagaban este tributo podría ubicarse entre el 10% y el 15%, dependiendo del modelo y de la estrategia comercial de cada marca. El impacto final variará porque la forma de aplicación del impuesto no era uniforme.

En el sector también se especula con un posible “efecto cascada”: al bajar los autos de mayor precio, los modelos de segmentos inferiores podrían verse obligados a reacomodar sus valores para no superponerse en las franjas de precios. Esto podría derivar en nuevas reducciones o, al menos, en una contención de aumentos.

De todos modos, la implementación no será inmediata. Tras la aprobación en el Congreso, resta la promulgación de la norma. Según el artículo 195, la vigencia de la quita impositiva será efectiva el primer día hábil del mes siguiente al de su promulgación.

Esto significa que, si la promulgación no se concreta en las próximas horas y pasa a marzo, la baja del impuesto recién impactará formalmente a comienzos de abril. Sin embargo, existe la posibilidad de que el Gobierno suspenda el impuesto mediante un decreto, lo que permitiría una aplicación más rápida.

Este detalle no es menor. Desde que se anunció el proyecto de reforma y la eliminación del Impuesto Interno, el mercado comenzó a sentir un freno en la demanda. Muchos consumidores decidieron postergar la compra a la espera de que la rebaja impositiva se refleje en los precios.

“Desde hace semanas estamos afectados por la menor demanda de quienes, sabiendo que los autos pueden bajar, prefieren esperar”, explicó a MDZ el dueño de una concesionaria de la Ciudad de Buenos Aires.

El fenómeno no solo impactó en los modelos alcanzados por el impuesto, sino también en otros que estaban exentos, debido a la expectativa de un reacomodamiento general de valores.

Así, buena parte del mercado sufrió una caída en la demanda en un contexto ya complejo, marcado por la baja de ventas y una fuerte competencia entre marcas. Desde las agencias reconocen que febrero no fue un buen mes.

Además de la expectativa por la quita del impuesto, influyeron otros factores: la baja del dólar, que encareció el valor de los 0 km medidos en esa moneda; un contexto macroeconómico desafiante, con pérdida de poder adquisitivo; y tasas de financiamiento más altas que meses atrás.

El sector ahora espera que la eliminación definitiva del impuesto reactive las operaciones y permita recuperar el dinamismo perdido en las últimas semanas.