El líder automotor de Mendoza se alió con un gigante asiático y presentó nuevos autos eléctricos

La electromovilidad dio un paso más dentro de Mendoza con el desembarco en la provincia de uno de los máximos competidores mundiales del segmento. En la tarde del jueves, se inauguró oficialmente el concesionario oficial de BYD de la mano de Yacopini . El nuevo espacio, presentado como “un concesionario modelo en la Argentina”, con fuerte foco en tecnología, postventa y financiamiento, promete convertirse en líder en la venta de autos eléctricos e híbridos en la región.

Así lo contó en su entrevistas con MDZ Online Adrián “Chino” Yacopini, el empresario detrás de esta alianza. Con un amplio recorrido en el parque automotor de la provincia, quien es también ex piloto, aseguró que la llegada de la marca no fue casual, sino que se dio luego de un largo proceso de evaluación de diferentes competidores en la provincia.

Según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA) recopilados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en 2025 se patentaron 26.632 vehículos electrificados (híbridos y eléctricos), lo que representa un crecimiento interanual del 88 % respecto de 2024, frente a 14.173 unidades registradas el año anterior. Esto significa que el segmento electrificado alcanzó un 4,6 % del total de ventas de 0 km en Argentina.

En el marco de esta tendencia, Yacopini habló sobre los principales interrogantes que presenta el segmento: los precios, la financiación, la post venta y la autonomía de estos vehículos. Además, el referente automotor habló sobre la proyección de la compañía que fue fundada por su padre y su tío.

Entrevista Adrian Chino Yacopini Entrevista Adrian Chino Yacopini Marcos Garcia / MDZ

-¿Cómo se dio la alianza con BYD?

-La verdad es que nos estuvieron estudiando y analizando más de un año y medio. La competencia era interesante y, de parte mía -representando a la familia-, la decisión era elegir esta marca u otras. Pero realmente creo que hoy está cuarta o tercera a nivel mundial, no solo en autos eléctricos, sino también en híbridos y en otras energías alternativas que también van a venir a la Argentina.

Es el futuro, es la apertura que se ha dado con este Gobierno a la tecnología y el cambio. Estamos orgullosos de que ellos nos hayan elegido. Tenemos mucho compromiso y hemos trabajado mucho en la postventa, que realmente es el temor de los autos eléctricos e híbridos. Pero nos han hecho preparar y estudiar mucho para estar acorde a la marca.

-Existe ese prejuicio sobre qué pasa si se rompe o dónde se consiguen los repuestos…

-Es la única marca que tiene ocho años de garantía. El mantenimiento, al tener baterías, es mínimo o prácticamente no lo tenés, como en los sedán que el primer service es recién a los 15.000 kilómetros.

Realmente viene un cambio muy fuerte. El ahorro mensual, como segundo o primer auto en la familia, es abismal: no solo en la patente, sino en el consumo. En el modelo de entrada, el Dolphin, tenés una autonomía de 400 kilómetros con una carga de tres horas. Estoy convencido de que no hacés 400 kilómetros por semana. El ahorro puede ser de $4.300.000 al año, así que es significativo.

-¿Cómo es la ecuación del ahorro?

Depende mucho de cómo lo uses. Si tu recorrido es Capital–San Martín, la relación de ahorro es muy clara. En ciudad, con frenadas y arranques, el consumo aumenta un poco más, pero igual estamos sorprendidos con la autonomía. Y en el modelo que acabamos de lanzar, el Ato 2, la autonomía llega a los 1.000 kilómetros.

-¿Cómo funciona la carga de estos autos?

-Estamos aprendiendo y enseñando junto a los clientes. Les aconsejamos que lo carguen el domingo después de almorzar; si lo dejás de 15 a 21, por ejemplo, tenés batería para toda la semana. Ganás tiempo porque no estás en una estación de servicio. Es un cambio cultural, pero la electromovilidad es el futuro.

-¿Qué destacás en términos tecnológicos frente a otras marcas?

-Todas las marcas están bien en tecnología, pero BYD está un poco más adelantada en asistencia de carril, frenado, sonorización y conectividad. Podés bajar ventanillas, abrir el techo, encender o apagar el auto desde el teléfono. La calidad y la integración con el celular sorprenden.

-A nivel global, ¿qué peso tiene la marca?

-La megafábrica en China produce un auto cada 60 segundos. Además, es de las pocas marcas que tiene car carrier propio para 7.000 autos. Eso muestra el volumen y la proyección que manejan.

-¿Cómo es la oferta comercial y la financiación?

-Hoy el consumidor está muy informado, y eso nos ayuda. Tenemos acuerdos con todos los bancos, con opciones de hasta $25 millones a tasa cero, dependiendo del modelo. La gama es amplia: desde el Dolphin hasta el U8, que cuesta 230.000 dólares.

-En 2025 se habilitó un cupo de importación con arancel cero. ¿Cómo impacta eso?

-El Gobierno permitió importar 5.000 autos con arancel cero y se renovó para 2026. Además, los autos dentro del convenio Mercosur pueden importar más volumen. BYD tiene fábrica en Brasil, así que los volúmenes son distintos respecto de un simple importador.

-Para cerrar, ¿cómo proyectan el crecimiento del grupo?

-Como familia tenemos un porcentaje importante de los autos vendidos en Mendoza. Representamos varias marcas; mi hermano está en Mercedes-Benz y mi primo en Toyota. El año pasado inauguramos en San Juan con Territorio Yacopini y está funcionando muy bien. Estamos entusiasmados con el crecimiento regional y con lo que viene.