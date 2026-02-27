El mercado inmobiliario en CABA arrancó 2026 con una fuerte caída en las ventas con hipotecas

El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires ( CABA ) inició 2026 con una caída en la cantidad de operaciones, aunque con un marcado incremento en los montos involucrados. Según el último relevamiento del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en enero se registraron 3.423 escrituras por ventas de inmuebles , lo que representa una baja interanual del 6,1%.

El informe, que contempla actos oficializados por escribanos sobre inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señala que el monto total de las transacciones ascendió a $590.428 millones, cifra que implica un crecimiento del 36,3% respecto del mismo mes de 2025.

En comparación con diciembre de 2025, el descenso fue más marcado. Los actos de compraventa cayeron 55,2%, ya que en el último mes del año pasado se habían contabilizado 7.646 escrituras. La contracción responde, en parte, a la estacionalidad típica de enero, históricamente el mes de menor actividad del calendario inmobiliario.

El monto medio de las operaciones alcanzó los $172.488.567, equivalentes a 117.128 dólares al tipo de cambio oficial promedio. En términos interanuales, el valor promedio creció 45,1% en pesos y 5,5% en moneda estadounidense, lo que refleja una recomposición real de precios en dólares.

Uno de los datos salientes del informe es la retracción en las operaciones con crédito. En enero se formalizaron 765 escrituras con hipotecas , un 19% menos que en igual mes de 2025. Estas operaciones representaron el 22% del total de compraventas.

La presidenta del Colegio, Magdalena Tato, dijo que en “el primer mes del año en materia de compraventas tiene varias lecturas. La primera es que enero es estacionalmente el período de menor actividad. De todas maneras, la medición interanual dio una baja del 6%, aunque en hipotecas marcó un descenso de un 19% y está explicado en casi 200 operaciones menos con crédito”.

La titular de la entidad anticipó además que la comparación con el año pasado estará condicionada por el comportamiento de los préstamos: “La tendencia a comparar con 2025 estará influenciada por el nivel de préstamos, ya que el año pasado tuvo niveles arriba de 1.000 y llegó a trepar hasta 1.500. El panorama hace pensar que habrá menos actividad allí, pero esperamos que puede llegar un nuevo flujo de estímulos a la vivienda”.

Como factor positivo para el mercado, Tato destacó la reducción de costos operativos en la Ciudad. “2026 tendrá menos costos operativos en las compraventas con la reducción del Impuesto de Sellos en CABA del 3,5% al 2,7%, y la eliminación de esta carga en créditos hipotecarios destinados a la vivienda única”, señaló.