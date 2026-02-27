El Gobierno difirió la suba de impuestos a los combustibles y aplicará aumentos parciales en marzo

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 116/2026, que modifica el Decreto 617/2025 y vuelve a diferir parcialmente la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

La medida establece que parte de los incrementos pendientes —correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025— se aplicarán de manera escalonada, con el objetivo de sostener un sendero fiscal “sostenible” y evitar un impacto pleno en los surtidores desde marzo.

Entre el 1° y el 31 de marzo de 2026, inclusive, los impuestos tendrán incrementos parciales:

$1,065 por el Impuesto al Dióxido de Carbono

$17,385 por el Impuesto a los Combustibles Líquidos

$14,884 por el Impuesto a los Combustibles Líquidos

$8,059 por tratamiento diferencial (art. 7° inc. d)

$1,696 por el Impuesto al Dióxido de Carbono



Estos valores impactan directamente en la estructura de costos que luego se traslada —total o parcialmente— al precio final en surtidor.

El aumento total se aplicará desde abril

El decreto establece que el incremento total remanente de las actualizaciones correspondientes a 2024 y 2025 surtirá efecto desde el 1° de abril de 2026.

Es decir, marzo funcionará como un mes de transición con aumentos parciales, mientras que el ajuste completo comenzará a regir en el cuarto mes del año.

Qué impuestos se actualizan y por qué

Los gravámenes alcanzados son los establecidos en la Ley 23.966: el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono, cuyos montos se actualizan trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

En los últimos años, distintas normas habían postergado la aplicación plena de esas actualizaciones para evitar un impacto brusco en la inflación. Con esta nueva decisión, el Gobierno vuelve a escalonar la suba mientras busca sostener el equilibrio fiscal.