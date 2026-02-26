Milei celebró un "3-0" tras aprobarse el acuerdo UE-Mercosur y la reforma de la Ley de Glaciares

Live Blog Post

El Senado finalizó el debate por la reforma de la Ley de Glaciares

Tras la media sanción en general, el Senado cosechó las voluntades necesarias para aprobar los primeros cinco artículo de la modificación a la Ley de Glaciares.

Estas modificaciones fueron incluidas a último momento, lo que generó una ola de indignación por parte de la oposición.

Finalmente, los senadores aprobaron los artículos 1 a 5 en particular.