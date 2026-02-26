El Gobierno festejó la media sanción de la Ley de Glaciares: "Salda un reclamo histórico de las provincias"

El presidente Javier Milei salió a celebrar este jueves por la noche la media sanción del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, que se aprobó en el Senado.

El objetivo del expediente es redefinir el alcance de las áreas protegidas y reforzar el rol de las provincias en la administración de los recursos naturales. La iniciativa plantea que el foco de protección se concentre específicamente en los glaciares y en aquellas geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas comprobables, acotando interpretaciones más amplias que, según el Gobierno, generaban restricciones excesivas para actividades productivas como la minería.

El cambio fortalece la potestad de los gobernadores al devolverles mayores competencias sobre la identificación, delimitación y gestión de las zonas alcanzadas por la norma. En cambio, para algunos bloques de la oposición y sectores ambientalistas la reforma podría implicar una flexibilización de los controles ambientales en regiones sensibles y pone en peligro áreas naturales claves.

Se trato de uno de los principales reclamos de los mandatarios provinciales de cara al debate por la reforma laboral que elevó el líder libertario.

“La Oficina del Presidente celebra la media sanción otorgada hoy por el Senado de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que supone un verdadero federalismo ambiental”, dice el escrito oficial.

Para el Ejecutivo, “la reforma de la ley salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan), y clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes”.

“De este modo, se garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales que establece nuestra Constitución Nacional. Asimismo, el proyecto devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”, se agregó.

“Al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”, consideró el Gobierno.

A su vez, se indicó que el presidente “agradece a los senadores que acompañaron esta media sanción y dieron respuesta a una de las demandas de los argentinos: terminar con el bloqueo al desarrollo”. “El Gobierno Nacional confía en que la Cámara de Diputados realice un tratamiento responsable de esta ley para que su sanción definitiva libere las fuerzas productivas de nuestra Patria”, recalcó.

En tanto, se apuntó fuertemente contra las posturas ambientalistas que rechazaron el proyecto: “La era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin. Con reglas claras y un federalismo real, estamos poniendo a la Argentina de pie”.